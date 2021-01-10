Ankaragücü bugün kaderini değiştirmek istiyor

Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında bugün sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Ligde iki maçlık galibiyet seri hafta içi Gaziantep FK karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle sona eren sarılacivertliler, 15 puanla 18. sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir ise 6 maçlık galibiyet hasretini son hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek sonlandırmıştı. Turunculacivertliler, 19 puanla 15. sırada bulunuyor. Ankaragücü, rakibini yaklaşık 10 yıldır mağlup edemiyor. O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 yenen başkent temsilcisi, daha sonraki 8 resmi maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 1 beraberlik yaşayan Ankaragücü, rakibi karşısında son 6 lig maçında ise puan alamadı. İki ekip tarihinde daha önce 2'si kupa, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 7'sini Başakşehir, 4'ünü Ankaragücü kazandı.

EVDE TEK GALIBIYETI VAR!



Başkent Ankara'da oynanan 8 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler tek galibiyet elde etti. MKE Ankaragücü bu galibiyeti rekabetin ilk maçı olan 21 Eylül 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Ankara'da daha sonraki 7 randevuda konuk ekip 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i İstanbul'a puansız göndererek rakibi karşısında iç sahadaki 13 yılı geçen galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Teknik direktör Mustafa Dalcı bu maçta oyunculara güvendiğini, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.