PKK yandaşlarından silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Belçıka'da 2 yıl önce PKK yandaşları ile Türk gençler arasında yaşanan kavgada PKK yandaşlarının sığındığı kahvehane, bu kez kanlı bir olaya sahne oldu. Olay, Anvers kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brederode Caddesi'nde PKK yandaşı olduğu belirtilen Mehmet Y. adlı kişinin işlettiği kahvehane önünde meydana geldi. Tartışma sonrasında işletmeci Mehmet Y. ve oğlu, Emre Söğütlü (27), kuzeni Ozan Söğütlü (20) adlı gençlere kurşun yağdırdı. Araya girmek isteyen Fatih Dalbaş da kurşunlara hedef oldu. Olayda ağır yaralanan bir çocuk babası Emre Söğütlü kaldırıldığı Antwerpen Uz Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırıda yararlanan Ozan Söğütlü ve Fatih Dalbaş'ın tedavisi sürüyor. Belçika Polisi, PKK yandaşı olduğu belirtilen Mehmet Y., oğlu Ç.Y. ve olaya karışan bir kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silaha el kondu.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, soruşturmayı genişletti. Hayatını kaybeden Emre Söğütlü'nün bir gün önce kahvehane işletmecileriyle tartışma yaşadığı ve tartışma sırasında kahvehanenin camlarını kırdığı öne sürüldü. Sögütlü'nün dün ise kuzeni ile birlikte tekrar kahvehanenin önüne gittiği ve bu sırada silahlı saldırının yaşandığı belirtildi. Anvers Başkonsolosu Metin Girgin, olay yerine anında intikal ettiğini ve durumu yakından takip ettiğini belirtti. Girgin, "Vatandaşlarımıza sakin olmaları ve olayı başka yerlere çekmemeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.2017'de PKK propagandası yapan PKK yandaşları ile Türk gençler kavgaya etmişti. 8 kişinin yaralandığı olayda PKK yandaşları Mehmet Y.'nin kahvehanesine sığınmıştı. Olay sonrası Türk gençleri ile mekân sahibi arasında sürtüşme yaşanmıştı.