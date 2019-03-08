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Yargıtayından skandal karar!

'dan skandal karar! Belçika Yargıtayı, terör örgütü ’nın Avrupa yapılanmasının önde gelen isimlerinden olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’ın da bulunduğu 30 kişi ve bir kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına ilişkin mahkeme kararını bu kez onayladı

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 16:31
Belçika Yargıtayından skandal karar!

Belçika Yargıtayı, PKK'nın Avrupa yapılanmasının önde gelen isimlerinden olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 30 kişi ve bir kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına ilişkin mahkeme kararını bu kez onayladı. Belçika medyası kararı,"Temyiz Mahkemesi: PKK terör örgütü değildir" manşetleriyle verdi.

Federal Savcılık, mahkemenin "PKK terörle mücadele kanunları kapsamında yargılanamaz" kararına itiraz etmişti. Brüksel Temyiz Mahkemesi Cuma sabah saatlerinde verdiği kararda, çocuk yaştaki insanları PKK saflarına katma, haraç toplama, teör propagandası yapmakla suçlanan şüphelilerin terör kapsamında yargılanamayacağına hükmetti.

Belçika yargısı PKK'yı terör örgütü olarak kabul etse de, Yargıtay örgüt üyelerinin terörle yargılanamayacağını belirtip, gerekçe olarak da terör örgütünün Belçika'da değil Türkiye'de silahlı faaliyet yürütmesini öne sürdü.

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Belçika Yargıtayından skandal karar!
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