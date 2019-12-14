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Tüp bomba gibi patladı 1 ölü yaralı 15

Blankenburg şehrinde 78 yaşındaki bir emeklinin evinde oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı, bina büyük hasar gördü

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Tüp bomba gibi patladı 1 ölü yaralı 15
Patlama dün sabah saat 08.55'te Saksonya- Anhalt eyaletine bağlı 20 bin nüfuslu Blankenburg şehrinde meydana geldi. Polis, patlamadan hemen sonra çevredeki anaokulunu ve kreşi tahliye ettirdi. Kısa süre sonra itfaiye olay yerine geldi, patlamada ölen adamın cesedine de ulaştı. Patlamanın, 78 yaşındaki emeklinin gaz tüpleriyle bir şeyler yaptığı sırada meydana geldiği belirlendi. Adamın evinde çok sayıda gaz tüpü bulundu. Binada yaşayan 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. BLANKENBURG
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Tüp bomba gibi patladı 1 ölü yaralı 15
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