Almanya’nın virüs kumarı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya, koronavirüs ile mücadelede yavaş hareket ediyor. Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanları ile bir araya gelip virüsle mücadele için bazı kararlar aldı. Ancak okulların ülke genelinde kapatılmasını kabul ettiremedi. Eyaletler okulların kapatılması kararını bağımsız olarak vermek isteyince, ülkede tam bir kaos oluştu. Çoğu eyalette okullar kapatılırken, bazılarında eğitim sürüyor.BAVYERA, Rheinland Pfalz, Hamburg, Thüringen, Kuzey Ren Vestfalya, Saarland, Schleswig Holstein, Bremen, Aşağı Saksonya, Baden Württemberg, Hessen eyaletleri tüm okulların kapatıldığını ve paskalya tatilinin sonuna kadar kapalı kalacağını duyurdu. Berlin'de de okulların kademeli olarak kapatılacağı açıklanırken, Saksonya okula gitme mecburiyeti olmadığını bildirdi. Okullar, eyaletlerdeki paskalya tatillerinin bittiği tarihe kadar kapalı kalacak.BRANDENBURG, Mecklenburg Vorpommern ve Saksonya Anhalt eyaletleri ise okulları kapatmadı. Almanya böylece okulları Türkiye ve diğer ülkeler gibi ülke genelinde kapatmayarak riske girdi. Bu gelişme halkın tepkisine neden oldu. Başbakan Merkel, "Burada, tıbbın ve bilimin henüz cevabını bilmediği bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Burada önemli olan insanların hayatının kurtarılması" dedi.AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz, Paznauntal ile St. Anton bölgelerinin karantina altına alındığını duyurdu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde eczaneler ve süpermarketler hariç tüm dükkanlar, önümüzdeki hafta başından itibaren kapatılacak.HESSEN Eyaleti önce sadece Abitur sınavına hazırlanan öğrenciler için 16 Mart ile 20 Nisan arasında tatil kararı verdi. Diğer eyaletlerden ard arda gelen haberler Hessen'e de geri adım attırdı ve tüm okulların tatil edilmesi kararı çıktı. Reuters ajansı, tatil kararı öncesi Hanau kentindeki eyaletin en büyük okulu Karl Rehbein Schule'ye giderek burada coğrafya öğretmeni Dinar Pamukcı ile görüştü. Ajans, Dinar Pamukcı'nın hem boş sınıfta hem de ders verdiği esnada çekilen fotoğraflarını servise koydu. HANAUHESSEN Eyaleti önce sadece Abitur sınavına hazırlanan öğrenciler için 16 Mart ile 20 Nisan arasında tatil kararı verdi. Diğer eyaletlerden ard arda gelen haberler Hessen'e de geri adım attırdı ve tüm okulların tatil edilmesi kararı çıktı. Reuters ajansı, tatil kararı öncesi Hanau kentindeki eyaletin en büyük okulu Karl Rehbein Schule'ye giderek burada coğrafya öğretmeni Dinar Pamukcı ile görüştü. Ajans, Dinar Pamukcı'nın hem boş sınıfta hem de ders verdiği esnada çekilen fotoğraflarını servise koydu. HANAU