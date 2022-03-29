Alman işveren karamsar

EN KESKİN DÜŞÜŞ YAŞANDI
EKONOMİ Araştırma Enstitüsü
(Ifo), Almanya
için mart ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Sonuca göre, Almanya'da şubat ayında 17 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi
, eksi 2.3 puana geriledi. Böylece endeks Kovid-19 salgınının başlangıcı olan Nisan 2020'den beri en keskin düşüşünü gösterdi.
BÜYÜME BEKLENTİSİ DE İNDİ
IFO Başkanı Clemens Fuest
, "Rusya
ile ekonomik bağları olan şirketler, daha karamsar. İhracattaki büyüme yavaşlayacak" dedi. Fuest, otomotiv üreticilerinin, ihracatlarında önemli bir düşüş beklediklerini belirtti. Enstitü, büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3.7'den yüzde 2.1 ila yüzde 3.1 aralığına indirmişti. BERLİN