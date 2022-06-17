Rusya gazı kıstı panik başladı

RUS enerji şirketi Gazprom, Almanya'nın doğalgaz konusunda Rusya'ya olan bağımlılığından kurtulma çabası içerisindeyken Kuzey Akım 1 boru hattını bakıma aldığını duyurdu. Gazprom'un bakım gerekçesi ile gaz arzını günlük 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürmesi, Almanya'da büyük endişeye neden oldu. Belediyelerden üst üste zam haberi geldi.FEDERAL Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, "Maalesef Rusya belirsizliği körüklüyor ve gaz fiyatlarını artırıyor. Haneler için gaz fiyatları, savaş öncesi döneme kıyasla şimdiden katlandı. Ülkeyi şok dalgaları saracak. Zor durumdaki şirketler iflas tehdidi altında" dedi. Müller, ev sahiplerinin ısıtma sistemi ısısını minimum 20 ila 22 derecede tutma zorunluluğunu hatırlatıp, bu ısının düşürülebileceğini ifade etti.ALMAN Kiracılar Derneği Başkanı Melanie Weber Moritz ise "Kiracılar, gaz ve elektrik için muazzam fiyat artışları yaşıyor. Belediyeler gaz fiyatlarını yüzde 100'den fazla artırdı. Rekabet Kurumu, tedarikçileri fiyat artışlarını ılımlı tutmaları yönünde uyarmalı" diye konuştu. Öte yandan Ekonomi Bakanı Robert Habeck, enerji tasarrufu çağrısını yineledi. Bakan, kesintiyi ise "siyasi güdümlü" olarak nitelendirdi.Almanya, sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, doğalgazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı. Almanya ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.AVRUPA'DA 9 Haziran'da 84 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 52 artarak 128 euroya yükseldi. Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi de fiyatları tırmandırdı.