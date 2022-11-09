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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Doğalgaz el yakıyor

Fatih YILMAZ
Doğalgaz el yakıyor

Almanya’daki bir araştırma gaz fiyatlarının kasımda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 83 arttığını ortaya koydu. En pahalı doğalgaz, Saksonya Anhalt’ta

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla büyük bir enerji krizine giren Almanya'da bir yıl içindeki doğalgaz artışı kasım ayı itibarıyla yüzde 83 olarak belirlendi. Bazı eyaletlerdeki artış oranı yüzde 92'yi buldu. Gaz fiyatı Saksonya Anhalt'ta yüzde 92, NRW'de yüzde 90, Brandenburg'da yüzde 87 ve Rheinland-Pfalz'da yüzde 86 arttı.

BÜYÜK FARKLAR VAR
Eyaletler arasında gaz fiyatı konusunda farklılıklar görülürken en ucuz gaz Bremen'de satılıyor. Almanya'da yıllık 20 bin kilovat saat tüketim 3 bin 558 euro. Bremen'de oturanlar aynı miktardaki gaz tüketimi için 2 bin 800 euro ödüyorlar. Berlin'de aynı miktardaki gaz için 3 bin 121 Euro, Schleswig Holstein'da ise 3 bin 347 euro ödeniyor.
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Doğalgaz el yakıyor
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