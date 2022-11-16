İftiracı alçaklar

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesi, ikisi ağır 81 kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırıdan sonra alçaklar yine sahneye çıktı. Firari Can Dündar, patlayan bombanın iç politika için kullanıldığı yalanını uydurdu, seçim öncesi kontrollü saldırı iftirasında bulundu. FETÖ'cüler de aynı iftirayı atınca, peşlerine Alman basını takılmakta gecikmedi.TÜRK halkı hakkında hiçbir fikri olmayan televizyon kanalı Phoenix'in muhabiri, İstiklal Caddesi'nden yaptığı yayında patlamadan sonra Kürtlere baskı yapılacağı yalanını uydurdu. Alman kanalı NTV de elde edilen delilleri görmezden geldi. Kanal, Türkiye'nin Kobani'ye girmek için fırsat kolladığını ifade edip, PKK'nın böyle bir saldırıyı gerçekleştirmiş olması için bir nedeni olmadığı şeklinde bir algı yaymaya çalıştı. FRANKFURTTAZ Gazetesi, İstiklal Caddesindeki esnafı konuşturarak olayı çarpıtmaya çalıştı. TAZ okurlarına, İstiklal Caddesindeki bir esnafın, "Kontrollü gerçekleşen terör saldırılarının bu kadar erken başlamasına şaşırdım. Yani önümüzdeki yıl muhtemelen turizmi unutabiliriz" sözlerini büyüttü. Deutsche Welle ise sözde uzmanların görüşüne yer verdiği haberinde, saldırı sonrası sosyal medyadaki kirli haberleri görmezden gelip getirilen kısıtlamayı eleştirmeye kalktı.