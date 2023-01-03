Çifte vatandaşlığa az kaldı

Almanya'da vatandaşlık yasa tasarısında en çok çifte vatandaşlığa karşı olan Birlik Partileri'nin (CDU/ CSU), Eyaletler Meclisi'nde (Bundesrat) tasarıyı bloke edip etmeyeceği merak ediliyor. Herkese çifte vatandaşlık öngören yeni tasarı çalışması içerisinde yer alan SPD Federal Milletvekili Hakan Demir, koalisyon sözleşmesinde yer alan bu kanunun çıkarılması konusunda çok kararlı olduğunu söyledi.Hakan Demir, tasarının Eyaletler Meclisi'nden geçip geçmeyeceği konusunda endişeler hakkında, "Evet bu konuda endişeler var, çünkü 30-40 yıldır bekliyoruz. Bu yüzden insanlar inanamıyor. Eyaletler Meclisi'nde Hıristiyan Birlik Partileri'ne muhtaç değiliz" dedi. Tasarının bu ay kabineye geleceğini de hatırlatan Demir, tasarı hakkında tartışmalar yaşanabileceğini ifade etti.