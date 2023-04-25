Dostluğa yakışmıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Karlsruhe'de Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışına tepki gösterdi. Sırakaya, bir düzenlemenin tüm siyasi partileri kapsayacak şekilde uygulanmamasının demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunu belirtti ve "Koyduğunuz kuralları belirli siyasi partilere uygular, diğerlerini bundan muaf tutarsanız, bu çifte standardı beraberinde getirir" dedi.Aynı durum ile geçmiş dönemde de karşılaşıldığını söyleyen Sırakaya, "Bazı Alman siyasilerin de bu seçim bürosu açılışına eşlik ettiğini, seçim öncesi siyasi tercihlerini çok net belli ettiklerini görüyoruz. İki ülkenin dostluğuna yakışmayacak bu uygulama bizi üzüyor. Bizler, hem Alman hem de burada yaşayan Türk toplumunun huzurunu koruyacak şekilde kurallara uyacağız" şeklinde görüş beyan etti.Alman makamlarının da aynı şekilde tüm siyasi partilere eşit mesafede davranmasını umduğunu söyleyen Sırakaya, "Bunu takip etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. 2018 seçiminde katılım oranının yüzde 50.01 olduğunu hatırlatan Sırakaya, "O dönemde yurtdışında 60 ülkede oy kullanılabiliyordu. Bugün 74 ülkedeki 152 temsilcilik ve 177 noktada oy kullanılacak" dedi.Zafer Sırakaya, yurtdışında 3 milyon 286 bin seçmenin oy hakkı olduğunu dile getirdi ve "Yurtdışı seçmenler, tüm seçmen sayısının yüzde 5'ini oluşturuyor. Seçimin sonuçlarını önemli şekilde etkileyecekler. Vatandaşlar sorumluluk üstlenmeli ve oylarını kullanmalılar" diye konuştu.