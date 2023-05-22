Gözdağından ötesi var

Mevlüt Çavuşoğlu, İsmail Erel ile Cemil Albay'ın evine düzenlenen baskına ilişkin, "FETÖ'cülerin ihbarı üzerine baskın düzenleniyor. İfadeye çağrılma yok. Sonra serbest bırakıyorsun. Amaç ne? Sindirme. Bu sadece SABAH ve Turkuvaz grubuna gözdağı değil. Türk basınının Almanya'da ve Avrupa'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine gözünü kapatmasını isteği" şeklinde konuştu.Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise,İfadeye çağırmaksızın şafak vakti baskın yapılması ne basın özgürlüğüyle ne ifade özgürlüğüyle ne de demokrasiyle bağdaşır. Suça bulaşmamış bu insanlara yapılanlar tamamen basını sindirme ve susturma anlayışı. Cumhurbaşkanımız Türk milletinin haklarını savunduğu için bir karşıtlık içerisindeler. Bu demokrasiyle bağdaşmaz" dedi.