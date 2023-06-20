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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Erişilemeyen aşılar şimdi imha ediliyor

Erişilemeyen aşılar şimdi imha ediliyor

Kovid-19 salgını başladığında geliştirilmesi için yoğun çalışma yürütülen, ardından erişilmez olan aşılar, şimdi imha ediliyor. Belçika 6 milyon doz aşıyı imha edecek

DEPOLAR BOŞALIYOR
Belçika Federal Hükümeti'nin elinde bulunan 6 milyon doz Kovid-19 aşısının artık etkili olmayacağı gerekçesiyle imha edileceği açıklandı. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentodaki oturumda milletvekillerine ülkenin elinde 15.3 milyon dozluk aşı rezervinin bulunduğunu söyledi. Bakan, sonbaharda alınacak yeni aşıların saklanacağı soğuk hava dolaplarının boşaltılması gerektiğini de vurguladı.



BEDAVA DAĞITILIYOR
Ülkede, geçen yıl nisan ayında da Kovid-19 salgını sırasında temin edilen 98.5 milyon euro'luk maske, test ve ilaç son kullanma tarihleri dolduğu veya kalitelerinin kötü olduğu gerekçesiyle imha edilmişti. Temmuz 2022'de de 1.3 milyon doz aşının imha edildiği açıklanmıştı. Öte yandan son günlerde süpermarketler de ellerinde kalan maskeleri bedava vermeye başladı. BRÜKSEL
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Erişilemeyen aşılar şimdi imha ediliyor
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