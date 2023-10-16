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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Fikir özgürlüğü askıya alındı

Fikir özgürlüğü askıya alındı

Berlin Eğitim Bakanlığı eyaletteki okullarda Filistin’e sempati gösterilmesinin genel olarak yasaklanabileceğine karar verdi. “Özgür Filistin” demek bile yasaklandı

OKULLARA MEKTUP GÖNDIRILDI
Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Eyalet Eğitim Bakanı Katharina Günther Wünsch'ün imzasını taşıyan ve eyaletteki tüm okullara gönderilen mektupta, okulların Filistin sembollerini yasaklayabileceği bildirildi. Berlin'de Filistin kefiyesi başta olmak üzere Filistin'i karakterize eden tüm semboller, hatta "Özgür Filistin" demek veya yazısı bile yasaklandı.

DEMİR'DEN ELEŞTİRİ
BAKANIN imzasını taşıyan mektupta, "Cezai takibat gerektirmeyen semboller veya fikir beyanları da yasak. Okul barışının tehlikeye girmemesi için fikir özgürlüğünün kısıtlanması yerinde bir karar" ifadesi kullanıldı. SPD'li Federal Meclis üyesi Hakan Demir "Legal Filistin sembollerini genel olarak yasaklamak doğru değil" diye konuştu. BERLİN
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Fikir özgürlüğü askıya alındı
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