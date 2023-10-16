Fikir özgürlüğü askıya alındı

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Eyalet Eğitim Bakanı Katharina Günther Wünsch'ün imzasını taşıyan ve eyaletteki tüm okullara gönderilen mektupta, okulların Filistin sembollerini yasaklayabileceği bildirildi. Berlin'de Filistin kefiyesi başta olmak üzere Filistin'i karakterize eden tüm semboller, hatta "Özgür Filistin" demek veya yazısı bile yasaklandı.BAKANIN imzasını taşıyan mektupta, "Cezai takibat gerektirmeyen semboller veya fikir beyanları da yasak. Okul barışının tehlikeye girmemesi için fikir özgürlüğünün kısıtlanması yerinde bir karar" ifadesi kullanıldı. SPD'li Federal Meclis üyesi Hakan Demir "Legal Filistin sembollerini genel olarak yasaklamak doğru değil" diye konuştu. BERLİN