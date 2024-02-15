Vâris sıkıntısı büyüdü

Almanya'da şirketlere kredi desteği veren KfW Bank'ın araştırmasına göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) vâris açığı tırmandı. Her üç KOBİ'den birinin sahibinin 60 yaşında olduğu aktarılan araştırmada, son 6 ayda arayışın yüzde 35'ten 41'e çıktığı belirtildi. KfW ekonomistleri, "Nüfus değişimi, vâris düşünen yaşlı işletme sahiplerinin sayısını artırıyor" dedi.KFW Bank, yıl sonuna kadar yaklaşık 224 bin orta ölçekli şirket sahibinin emekliye ayrılmasının beklendiğini belirtti. KOBİ sahiplerinin yüzde 57'si aile içinde devir planlarken, yüzde 43'ünün ise şirketini dışardan girişimciye satış düşünüyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü, 250'den fazla çalışanı olan büyük aile şirketlerinin yarısının varis aradığını açıklamıştı.