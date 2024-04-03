Milli futbolcuya ırkçı linç

Real Madrid'in ünlü oyuncusunu ilk hedef gösteren, Bild yayın yönetmenliği döneminde yabancı düşmanlığını körükleyen gazeteci Julian Reichelt oldu. Antonio Rüdiger ile bir "İslamcının" milli takımda oynadığını yazan Reichelt, Rüdiger'in ramazan mesajında şehadet parmağını kaldırması üzerine futbolcuyu "fanatik" gösterme çabası içine girdi.Ünlü futbolcu, Reichelt'in hedef göstermesiyle ırkçılar tarafından yaylım ateşine tutuldu. Sözde İslam uzmanı olan İslam düşmanları da Rüdiger'e yüklenince, ünlü futbolcu atılan iftira nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alman Futbol Federasyonu da gazeteciden "hakaret ve iftira atıldığı" iddiasıyla davacı oldu.