Anma töreninde Hitler selamı

Üç kişinin ölümü ve sekiz kişinin ağır yaralanması olayını yabancılar ve Müslümanlara karşı bir hava oluşması için kullanmak amacıyla sokağa çıkan ırkçılar, "Yabancılar dışarı" sloganları eşliğinde Hitler selamı verdi. Solingen polisi, yürüyüş esnasında slogan atıp yabancılara kin kusan ırkçı grubun 120 kişinden oluştuğunu açıkladı.Irkçı sloganlar nedeniyle polis ırkçıların yürüyüşünü dağıttı ve soruşturma başlattı. Buna rağmen yaklaşık 100 kişi yeniden biraraya gelerek ırkçı sloganlarına devam etti ve Hitler selamı verdi. "Almanya Almanlarındır, Yabancılar Dışarı" diye bağıran ırkçılar daha sonra dağıldı. Polis iki kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.