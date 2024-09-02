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Giriş Tarihi: 2.9.2024

AK Parti verilen tüm sözleri tuttu

AK Parti, yurtdışındaki vatandaşlara yönelik hizmet kitapçığı hazırladı. Parti, şimdiye kadar vaat edip yaptıklarını sıralarken, vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi

Fatih YILMAZ
AK Parti verilen tüm sözleri tuttu
HİZMETLER ANLATILDI
Dışilişkiler Başkanı Zafer Sırakaya yönetiminde hazırlanan kitapçıkta değişik alanlarda yapılan düzenlemeler detaylı şekilde anlatıldı. Kitapçıkta aile ve sosyal hizmetler, sosyal güvenlik ve sağlık, eğitim ve din hizmetleri, vatandaşlık, nüfus ve pasaport işlemleri, gümrük, trafik ve seyahat, gayrimenkul-yatırım gibi alanlardaki hizmetler anlatıldı.




VATANDAŞLAR MENNUN
Ayrıca kişisel verilerin korunması, mavi kartlılara yönelik düzenlemeler ile yurtdışındaki gençlere dönük çalışmalara yer verilen kitapçığa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar en çok konsolosluk hizmetlerinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Almanya'daki Türkler, düşüncelerini SABAH Avrupa'ya şöyle anlattı:

HASAN ŞENDOĞAN: HEM konsoloslukların fiziki altyapısı iyileştirildi hem de hiç beklemeden randevu yoluyla tüm işlemleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Bize sunulan hizmetlerden çok memnunuz. Ülkemizden, devletimizden Allah razı olsun. Her zaman Türkiye'nin desteğini arkamızda hissediyoruz. AK Parti verdiği her sözü tuttu. Türkiye'den borçlanarak emekli olmak isteyenlere tam zamanlı çalışma izninin de en kısa sürede gelmesini bekliyoruz.




HATICE ŞENDOĞAN: HÜKÜMETİN gönderdiği öğretmenler ve din görevlileri sayesinde Türkiye ile bağlarımız hiç kopmadı. Çocuklarımız bu öğretmenler ve imamlar sayesinde ana dillerini, dinlerini unutmadı, iki dilli büyüdü. Bu bizim için büyük bir zenginlik.

MUSA SİL: YAPILAN son düzenlemeyle artık Almanya'daki emekliler araçlarını 4 yıl süreyle Türkiye'de tutabilecek. Bu konuda büyük sıkıntı çekiyorduk, bu konu da halledildiği için mutluyum.

SEDAT ŞEN: ALMAN vatandaşıyım ve Mavi Kart sahibiyim. Bu kartla bir Türk vatandaşından hiçbir eksikliğimiz yok, nüfus cüzdanına eş değer, kimlik gibi kullanabiliyoruz. Bu bile bize verilen değeri gösteriyor.

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AK Parti verilen tüm sözleri tuttu
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