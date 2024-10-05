Irkçıları seçmek ülke için felaket

İKİ Almanya'nın birleşmesinin 34. yılı dolayısıyla düzenlenen Alman Birliği Günü'nde konuşan Başbakan Olaf Scholz, son seçim sonuçlarına değindi. Irkçı ve popülist partilerin Thüringen, Saksonya ve Brandenburg seçimlerinde yüksek oy almasına dikkati çeken Scholz, bu gelişmelerin ülkeye, ekonomiye ve Almanya'nın dünyadaki imajına zarar verdiğini anlattı.SCHOLZ, sadece Doğu Almanya'da değil, bazı eyalet seçimlerinde seçmenlerin üçte birinin otoriter ve aşırı milliyetçi politikayı seçtiğini, özgürlükçü demokrasiyi zayıflatmaya çalışan popülistlere oy verdiğini belirtti. Bunun felaket olduğunu ve tüm ülkeye zarar verdiğini söyleyen Başbakan, "Bu gidişatı tersine çevirmek için daha çok zorlu çalışma gerekecek" dedi.BAŞBAKAN Scholz, Almanya genelindeki büyük çoğunluğun özgürlükçü düzenin yanında sağlam durduğunu vurguladı. Doğu Almanya'daki gelişmeye de dikkat çeken Scholz, "1990'dan beri Doğu'da yapılanları, ne kadar ilerlediğimizi unutmamalıyız ve küçümsememeliyiz" dedi. Scholz, doğu eyaletlerinde yaşayanların ülkenin üst yönetim kademelerinde yer alması gerektiğini ifade etti.