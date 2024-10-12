AB ülkeleri dijital pasaporta geçiyor

AvrupaBirliği (AB) Komisyonu, Schengen Bölgesi'ne giren veya çıkan kişilere yönelik pasaport ve kimlik kartlarının dijitalleştirilmesine dair iki öneriyi kabul etti. Öneriyle, fiziksel pasaport veya kimlik kartına sahip AB vatandaşları ile biyometrik pasaport sahibi üçüncü ülke vatandaşları, AB Seyahat App'ini kullanarak dijital seyahat belgesi oluşturabilecek.SÖZ konusu dijital belge, kişinin verilerini, pasaport veya kimlik kartı çipinde depolanan bilgilerini (örneğin sahibinin yüz görüntüsünü) içerecek. Parmak izi kapsam dışında kalacak. Bu sayede Schengen ülkelerine giriş ve çıkışta kişi cep telefonunda yer alan dijital cüzdana aktaracağı dijital belgeyi gümrükte ibraz edip hızlı geçiş yapabilecek.DİJİTAL pasaportla yolcular, verilerini önceden yetkililere iletebilecek, böylece sınır kontrolleri hızlanarak 30 saniyeden 8 saniyeye düşebilecek. Hollanda, Finlandiya ve Hırvatistan'ın test ettiği uygulamaya Almanya'nın 2027'de, AB ülkelerinin ise 2030'da geçmesi planlanıyor. Öneri, şimdi Avrupa Parlamentosu ve 27 üye ülkenin onayını bekliyor.AB vatandaşı yeni pasaport veya kimlik kartı alırken dijital seyahat kimliğini ücretsiz talep edebilecek. Dijital AB Seyahat App'i kullanıma sunulduğunda AB vatandaşları ile dijital pasaporta sahip üçüncü ülke vatandaşı yolcular, uygulama aracılığıyla dijital seyahat belgesi oluşturabilecek. App, sınır kontrollerinin bir kısmının önceden yapılmasını sağlayarak, suç ve düzensiz göçle mücadeleye katkı verecek. Uygulama isteğe bağlı olacak ve dileyen fiziki belgelerini kullanmaya devam edecek.