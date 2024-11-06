Yoksulluk tırmandı gelir makası açıldı

HANS Böckler Vakfı'na bağlı Ekonomik ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün (WSI) gelir dağılımı raporu, ülkede yoksulluk oranının en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Yoksulluk oranı 2021'de yüzde 17,8'e, aşırı yoksulluk oranı ise yüzde 11,3'e çıktı. Bu artış, özellikle dar gelirli haneleri etkiledi. 2010'da fakirlik oranı yüzde 14,2, aşırı fakirlik oranı ise yüzde 7,8 olarak tespit edilmişti.FAKİRLİK artarken gelir dağılımındaki eşitsizlik de tırmandı. Gelir eşitsizliğini ifade eden Gini katsayısı 2010'da 0,282 iken 2021'de 0,310'a yükseldi. Artan ekonomik zorluklar, toplumun orta kesimlerinde dahi gelecekteki yaşam standartlarıyla ilgili kaygılarını tetikledi. 2023'te düşük gelirlilerin yüzde 55'i, orta gelirlilerin ise yüzde 47'si yaşam standartlarını sürdürememe kaygısına kapıldı.ARAŞTIRMADA, ekonomik sorunların devlet ve siyasi kurumlara olan güveni azalttığına dikkat çekildi. Ekonomik sıkıntıların yargı sistemine duyulan güveni düşürdüğü vurgulandı. Her beş kişiden birinin, hukuk sistemine çok az güven duyduğu aktarıldı. Vakıf araştırmacıları, toplu iş sözleşmelerinin, emeklilik sisteminin ve kamu altyapısının desteklenmesi gerektiğini belirtti.