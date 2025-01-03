Kaya’nın hediyesi Scholz’u mutlu etti

Erken genel seçim yaklaşırken Sosyal Demokrat Parti'den yeniden aday olan Başbakan Olaf Scholz, seçim bölgesi Potsdam'daki AWO Kinderland kreşini ziyaret etti. Çocuklarla birlikte kâğıttan uçaklar yapan, çizilen resimleri inceleyen ve oyuncakları deneyen Scholz, giderken üç yaşındaki minik Kaya'nın sürprizi ile karşılaştı. Kaya çizdiği resmi Başbakan'a verdi. Scholz, "Çocuklardan her zaman neşe öğreniyoruz. Büyük yaşam enerjileri var ve bunu yakalamak harika bir şey. Gelişimleri için ihtiyaç duydukları ise güven hissi" dedi.