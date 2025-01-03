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Giriş Tarihi: 3.1.2025 17:05 Son Güncelleme: 3.1.2025 19:22

Kaya’nın hediyesi Scholz’u mutlu etti

Başbakan Olaf Scholz, Potsdam’da bir kreşi ziyaretinde üç yaşındaki Kaya’nın sürprizi ile karşılaştı. Kaya, çizdiği resmi Scholz’a hediye etti

SABAH ALMANYA
Kaya’nın hediyesi Scholz’u mutlu etti

Erken genel seçim yaklaşırken Sosyal Demokrat Parti'den yeniden aday olan Başbakan Olaf Scholz, seçim bölgesi Potsdam'daki AWO Kinderland kreşini ziyaret etti. Çocuklarla birlikte kâğıttan uçaklar yapan, çizilen resimleri inceleyen ve oyuncakları deneyen Scholz, giderken üç yaşındaki minik Kaya'nın sürprizi ile karşılaştı. Kaya çizdiği resmi Başbakan'a verdi. Scholz, "Çocuklardan her zaman neşe öğreniyoruz. Büyük yaşam enerjileri var ve bunu yakalamak harika bir şey. Gelişimleri için ihtiyaç duydukları ise güven hissi" dedi.

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Kaya’nın hediyesi Scholz’u mutlu etti
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