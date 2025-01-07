1,9 milyon kişi havai fişek yasağı istedi

Polis Sendikası (GdP) ve çevre derneği (Deutsche Umwelthilfe-DUH), ülke genelinde havai fişeklerin yasaklanması için imza kampanyası başlattı. Ülkede yılbaşı gecesi gelişen olumsuz olaylar sonrası başlatılan kampanyada 1,9 milyonu aşkın imza toplandı. Toplanan imzalar Federal İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

DUH Genel Müdürü Jürgen Resch, "Yılbaşında yaşanan kaos ortamına ancak havai fişeklerin genel olarak yasaklanması yardımcı olabilir. Yılbaşı gecesi atılan havai fişekler büyük zararlara yol açıyor. Yasal havai fişeklerle bile her yıl çok sayıda insan sakatlanmakta, ciddi şekilde yanmakta ve hatta ölmektedir" dedi.

GdP Berlin Başkanı Stephan Weh, "Bir milyondan fazla insan yasa değişikliği lehinde imza verdiğinde, sorumlu politikacılar bile artık rahat nefes alamaz ve her zamanki gibi işlerine geri dönemezler" dedi.

Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Almanya genelinde beş kişi havai fişekler nedeniyle yaşamını yitirmiş ve aralarında çocukların da bulunduğu 363 Berlin'de olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştı. Berlin'de polisi yılbaşı gecesine 1453 suç kaydetti. Rakamın bir yıl öncesine göre 125 daha fazla olduğu belirtildi.