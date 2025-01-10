Almanya’da eczane sayısı eriyor! Türkiye’nin ancak yarısı kadar

Almanya'da eczane sayısı 2024 yılı sonunda, bir önceki yıla göre 530 azalarak 17 bin 41'e düştü. Rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 3'ü işaret etti. Almanya'da 2022'de 393 eczane kapandı, 2023'te bu sayı 497'ye çıktı. Yeni eczane açılışlarındaki gerileme de dikkat çekti. 2022'de 68, 2023'te 62 ve 2024'te yalnızca 48 yeni eczane açıldı. Almanya, bu rakamlarla 1978'den bu yana en düşük eczane sayısına ulaştı. Avrupa Birliği genelinde her 100 bin kişi başına düşen ortalama eczane sayısı 32 iken, Almanya'da bu sayı yalnızca 20.

Almanya'da eczane sayısı, nüfusların neredeyse eşit olmasına rağmen Türkiye'den oldukça düşük. Türkiye'de 30 bin eczane bulunuyor. Bu rakam oran olarak Almanya'nın yüzde 56,6 gerisinde yer alıyor. Alman Eczacı Birlikleri (ABDA) Başkanı Gabriele Regina Overwiening'e göre her kapanan eczane, binlerce hasta için bir uyarı.

EKONOMİK ÇEKİCİLİK YOK

Yeni eczane açılışlarının azalmasının genç eczacılar için ekonomik cazibenin kalmadığını gösterdiğini ifade eden Overwiening, sağlık hizmetlerinin finansal olarak güçlendirilmesi için hükümeti eczacılarla birlikte çalışmaya çağırdı. Almanya'nın mevcut ilaç tedarik sisteminin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan ABDA Başkanı, hasta odaklı hizmetlerin yerel erişilebilirliğinin artırılmasının temel öncelik olması gerektiğini söyledi.