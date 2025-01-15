Çocuklu aile daha az vergi ödeyecek

Kendi çocuklarının bakımını üstlenen ebeveynler, belirli şartlar altında harcamalarını vergiden düşebiliyor. 2025 yılı itibarıyla, maksimum düşürülebilir harcama tutarı 800 Euro artarak 4800 Euro'ya yükseldi ve sınırlama devreye girdi. Bu harcamalar arasında anaokulu, kreş, bakıcı veya gündüz bakım evleri de yer alıyor.

Vergiye tabi tutma şartı ise şöyle; çocuk henüz 14 yaşını doldurmamış olmalı ve çocuk bakımına ilişkin ödeme belgesi sunulmalı. Bu ödeme her zaman banka aracılığıyla yapılmış olmalı. Çocuk, engellilik nedeniyle kendine bakamıyorsa, bakım maliyetleri 14 yaşın ötesine de vergiye tabi olarak düşürülebilir. Bunun için engelliliğin 25 yaşına gelmeden önce başlamış olması gerekir.

Veli olan kişi, çocuk bakım masraflarını gelir vergisi beyannamesindeki "Çocuk Ekleri"ne kaydeder. Vergi daireleri, belirtilen harcamaların yüzde 80'ini dikkate alır, ancak en fazla 6 bin Euro'ya kadar. Çünkü bu durumda bakım masrafları için ulaşılabilecek en yüksek vergi tasarrufu olan 4800 Euro'ya ulaşılır.

Ayrıca, çocuklarını akrabalarına (örneğin, büyükannelerine veya kardeşlerine) emanet etmeyi tercih edenler, bakım masrafları için örneğin onların ödeme ya da en azından seyahat masraflarını, kilometre başına 30 cent'e kadar düşürebilirler. Ancak yapılan düzenlemeler yazılı olarak belgelenmeli ve örneğin çalışma sözleşmesi ile düzenlenmeli.