Almanya’yı fare korkusu sardı! Zehirlerin kullanım izinlerinde yenilenme yapılmazsa...

Pek çok büyük şehir fare sayısının hızla yükselmesi nedeniyle sorun yaşıyor. Buna neden olarak fare zehirlerinin (rodentisit) özel kullanım için izinlerinin yenilenmemesi gösteriliyor. Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu (BAuA), bu zehirlerin kullanımına ilişkin izinleri gözden geçiriyor. Eğer yenileme yapılmazsa, özel bireylerin fare zehri kullanması yasaklanacak. Uzmanlar, bunun şehirlerde fare istilasını ciddi şekilde artırabileceğini söylüyor.
ZEHİR ÇEVRE İÇİN RİSK
Bir grup dernek ve üretici tarafından yazılan açık mektupta, farelerin halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. BAuA, fare zehirlerinin hem çevre hem de hayvanlar için büyük riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Zehrin, fareleri iç kanamaya bağlı acılı bir ölüme sürüklediği, ayrıca evcil hayvanlar ve diğer hayvanlar için de tehlike oluşturduğu belirtiliyor. Zehir bulaşan fare leşlerinin başka hayvanlar tarafından tüketilmesi de bu riski artırıyor.
YASAKLAMA SAYI ARTIRIR
Yetkililer, fare zehrine alternatif olarak tuzak kullanımını öneriyor. Özel alanlarda ortaya çıkan farelerle mücadelede bu yöntemin etkili olduğu savunuluyor. Ancak fare istilasına karşı yeterli çözüm sunmadığını düşünen uzmanlar, zehir yasağının ardından fare popülasyonunun kontrol altına alınmasının çok daha zor hale geleceğini öne sürüyor.
Alman Hayvan Koruma Derneği, zehir yasağına destek veriyor. Dernek, rodentisitlerin sadece fareler için değil, kediler, köpekler ve hatta insanlar için de zehirli olduğunu belirtiyor. Çevreye ve hayvanlara zarar veren bu yöntem yerine daha güvenli alternatiflerin tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor.