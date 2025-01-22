Almanya’yı fare korkusu sardı! Zehirlerin kullanım izinlerinde yenilenme yapılmazsa...

ZEHİR ÇEVRE İÇİN RİSK

Bir grup dernek ve üretici tarafından yazılan açık mektupta, farelerin halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. BAuA, fare zehirlerinin hem çevre hem de hayvanlar için büyük riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Zehrin, fareleri iç kanamaya bağlı acılı bir ölüme sürüklediği, ayrıca evcil hayvanlar ve diğer hayvanlar için de tehlike oluşturduğu belirtiliyor. Zehir bulaşan fare leşlerinin başka hayvanlar tarafından tüketilmesi de bu riski artırıyor.