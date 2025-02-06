Trafik 516 bin kez sıkıştı

Almanya'daki otoyollarda trafik sıkışıklığı sayısı arttı. Otomobil Kulübü (ADAC), 2024 yılı bilançosunda 516 bin trafik sıkışıklığı kaydettiğini açıkladı.

Bu, bir önceki yıla göre 12 bin daha fazla anlamına geldi. Trafik sıkışıklıklarının toplam süresi de 21 bin saat artarak 448 bin saate ulaştı. Ancak trafik sıkışıklıklarının toplam uzunluğu 18 bin kilometre düştü ve 859 bin kilometre olarak ölçüldü.

Trafik sıkışıklıklarının yaklaşık üçte biri Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde, altıda biri ise Bavyera'da yaşandı. En yoğun trafik sıkışıklığı Berlin'de öne çıktı. ADAC, verilerin TIR filoları ve akıllı telefon uygulamalarından alınan konum ve hız bilgilerine dayandığını açıkladı.