“Çifte vatandaşlığı sorunlu buluyoruz”

Irkçı AfD'nin eş genel Başkanı Tino Chrupalla, Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti'nin (VAP) düzenlediği basın toplantısında, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kişinin ağır suçlar işlemesi halinde çifte vatandaşlığın iptal edilmesinin mümkün olduğunu belirten Chrupalla, "Çifte vatandaşlığı genel olarak sorunlu buluyoruz. Gelecekte, çifte vatandaşlığın verilmesinin mümkün olup olmadığı ve tarafımızca izin verilip verilmeyeceği de incelenmeli. Bizim görüşümüze göre bir vatandaşlık için karar verilmeli" dedi.

"VATANSIZ KALMIYORLAR"

Chrupalla, suç işleyen kişinin çifte vatandaşlığının iptal edilmesi durumunda vatansız kalmadığını vurgulayarak, 'Diğer vatandaşlığa da sahip. Amerika'da ve Kanada'da benzer uygulamalar geçerli. Biz de bu yasal prosedüre bağlı kalacağız. O zaman bu kişi, kendi ülkesine dönüp dönmemeyi düşünmelidir" diye konuştu.

ZAFER OLARAK GÖRÜYOR

Federal Meclis'te 29 Ocak'ta, Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) göç politikasının sıkılaştırılmasını öngören önergenin AfD sayesinde geçmesini de değerlendiren Chrupalla, bunu "demokrasinin ve Almanya'nın zaferi" olarak nitelendirdi.