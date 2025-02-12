Sözleşme imzalayıp hasta olana para yok

Almanya'da bir çalışan, sözleşme imzaladıktan hemen sonra hastalanarak ise gitmedi. Bir ay sonra işten çıkarılan adam, bu süre için ne maaş ne de hastalık parası alabildi. Aşağı Saksonya-Bremen Eyalet Sosyal Mahkemesi, işe fiilen başlamayan ve maaş hakkı doğmayan bir çalışanın sadece iş sözleşmesi imzalaması nedeniyle hastalık parası alamayacağına hükmetti.

ÜÇ BİN EURO MAAŞ

Mahkemeye konu olan davada Cuxhaven bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki işsiz, 2023 yılı Ekim ayı sonunda işsizlik maaşı hakkını kaybetti. Kasım ayından itibaren bir temizlik şirketinde depo görevlisi olarak çalışmaya başlamak üzere aylık 3 bin Euro maaşla iş sözleşmesi imzaladı Ancak adam işe başlar başlamaz hastalandığını bildirdi. İki hafta sonra şirket bu durum üzerine adamın sözleşmesini feshetti.

TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Sağlık sigortası hastalık parası ödemeyi reddetti. Gerekçe olarak adamın herhangi bir gelir elde etmediği ve sosyal sigortalı bir iş ilişkisinin bulunmadığı gösterildi. 36 yaşındaki işsiz, Stade Sosyal Mahkemesi'nde işverene karşı dava açtı ve iş ilişkisinin başlangıcından itibaren Kasım ayı boyunca sigortaya kaydedilmesini talep etti. Adam işe başlayamamasının hastalık nedeniyle olduğunu ve bu durumun sosyal sigorta hakkını etkilememesi gerektiğini savundu.

ÜST MAHKEMEDEN DE ONAY YOK

Mahkeme adamın doğrudan sağlık sigortasına başvurması gerektiğini belirterek davayı reddetti. Adam, karara itiraz ederek Aşağı Saksonya-Bremen Eyalet Sosyal Mahkemesi'ne başvurdu, fakat burada da başarılı olamadı. Mahkeme, işverenin adamı 1 Kasım'dan itibaren sosyal sigortaya kaydetmek zorunda olmadığına karar verdi.

Mahkemeye göre, sosyal sigortalı bir iş ilişkisi, iş sözleşmesinin imzalanmasıyla değil maaş ödemesinin başlamasıyla oluşuyor. Ayrıca mahkeme yeni iş ilişkilerinde hastalık durumunda maaş ödeme hakkının genellikle dört haftalık bir bekleme süresinden sonra doğduğunu belirtti.