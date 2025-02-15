Anketlerde SPD yükselişe geçti

Seçim öncesi ZDF televizyonunun kamuoyu yoklamasına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Sol Parti oy oranlarını artırdı. Birlik Partileri (CDU/CSU) ve ırkçı AfD oy oranını korudu. Kayıpta olan ise Yeşiller Partisi oldu.

Anketten CDU/CSU'ya yüzde 30 oranında oy çıktı. Bir önceki ankette de birlik partilerine aynı orana oy çıkmıştı. İkinci sırada ırkçı AfD, yüzde 20 oy oranıyla yer aldı. Bu iki partiyi SPD yüzde 16 oy oranıyla takip etti. SPD, bir haftada oy oranını bir puan yükseltti. SPD gibi Sol Parti de bir puan yükselişle yüzde 7'yi gördü. FDP ve BSW ise yüzde 4'te kaldı ve Federal Meclis'e girebilecek barajı aşamadı.

MERZ AÇIK ARA ÖNCE

Başbakan adayları arasındaki tercihte CDU/CSU'nun adayı Friedrich Merz, bir puan artışla yüzde 33'e ulaştı. Yeşiller'in adayı Robert Habeck yüzde 24'te kalırken, SPD'nin adayı Olaf Scholz bir puan kaybederek yüzde 17'ye geriledi. AfD'nin adayı Alice Weidel ise bir puan artışla yüzde 14'e yükseldi.

Araştırma, 11-13 Şubat tarihleri arasında 1348 seçmenle telefon ve online olarak gerçekleştirildi.