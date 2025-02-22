Bir tanık ifadesi eski bakanı zora soktu

Moabit Ceza Mahkemesi'nde Berlin Sağlık Eski Bakanı Dilek KalaycI (58, SPD) ve Thomas E. (59) hakkındaki yolsuzluk davasının yedinci duruşması görüldü. Kalaycı'nın, bir reklam şirketine doğrudan ihale vermek ve sahibinden rüşvet almakla suçlandığı davada bir tanık dinlendi.

2019 yılında Kalaycı evlenince SPD'ye yakın bir ajansın, düğün organizasyonunda ortaya çıkan 11 bin 240,29 Euro'yu almadığı, bunun karşılığında ihale kazandığı iddia edildi. Ajansın bu projeden kârının yaklaşık 16 bin 873,29 Euro olduğunun tahmin edildiği gündeme geldi. Yasal olarak projenin ihale edilmesi gerekiyordu.

BÜYÜK BASKI KURULDU

Duruşmada Sağlık Bakanlığı'nda bütçeyle ilgilenen bir memur (37), tanık olarak katıldığı duruşmada, ihale sürecine müdahil olmayı reddettiğini söyledi. Memur, "Üzerimde büyük bir baskı kuruldu. 'Hayır' demeye devam ettiğimde, tavır daha sertleşti" dedi. SPD'ye yakın ajansın seçimiyle ilgili kararın "yukarıdan" geldiğini belirten memur, "Ortaya konan karar, benim için emrivaki oldu. Oysa normalde süreç, aşağıdan yukarıya doğru işler" şeklinde konuştu.

"HAYIR DEYİNCE TAVIR SETLEŞTİ"

Hakim, "Hayır demeye devam ettiğinizde ne oldu?" diye sordu. Memurun cevabı, "O zaman işi başkaları yaptı" yanıtını verdi. Kısa süre sonra, memur görevinden ayrıldığını da anlattı. Yolsuzluk soruşturması, yapılan isimsiz bir ihbarla başlatıldı. Aynı zamanda, ajansın sahibi hakkında da ayrı bir dolandırıcılık soruşturması yürütüldüğü belirtildi.