İki havalimanında uçuşlar duracak

Düsseldorf ve Köln havalimanlarında kamu hizmetlerinde çalışanlar pazartesi günü uyarı grevine çıkacak. Verdi sendikası, grevin yolcu uçuşları üzerinde büyük etkileri olmasını bekliyor. Köln'de 24 saat sürecek grevin pazar gecesi geç saatlerde başlaması planlanırken, Düsseldorf'ta grev pazartesi sabah erken saatlerde başlayacak.

Verdi sözcüsüne, Düsseldorf'ta grev çağrısı yapılan çalışanlar arasında bagaj taşıyanlar, check-in gişelerinde çalışanlar ve uçaklara içme suyu sağlayanlar bulunuyor. Sözcü, pazartesi günü "Çok az uçuşun gerçekleşmesini" beklediğini belirtti. Ancak güvenlik kontrollerinin grevden etkilenmeyeceği açıklandı.

DİĞER SENDİKALARDAN DESTEK

Verdi, Köln'de çeşitli meslek gruplarının greve katılacağını aktardı. Bunlar arasında uçakların yüklenmesi ve boşaltılmasından sorumlu çalışanlar, check-in görevlileri ve uçak yönlendirme personeli bulunuyor. Ancak burada da güvenlik kontrollerinin grevden etkilenmeyeceği belirtildi.

Verdi ve kamu çalışanlarını temsil eden dbb sendikası, federal hükümet ve yerel yönetimlerle 2,5 milyondan fazla çalışanın maaşları ve çalışma saatleri üzerine pazarlık yürütüyor. Bu çalışanlar yalnızca kamu yönetiminde değil, kreşler, okullar, üniversiteler, toplu taşıma, çöp toplama hizmetleri ve havalimanları gibi çeşitli alanlarda görev yapıyor. Ayrıca itfaiyeciler ve federal polis memurları da bu kapsama giriyor.

YÜZDE 8 MAAŞ ARTIŞI TALEP EDİLİYOR

Sendikalar, maaşlara yüzde 8 zam yapılmasını veya en az 350 Euro aylık artış sağlanmasını talep ediyor. Özellikle sağlık sektörü gibi ağır iş yükü gerektiren alanlarda daha yüksek ek ödemeler yapılması istenirken, ek olarak üç gün daha fazla izin isteniyor. İşverenler ise şu ana kadar yapılan iki müzakere turunda teklif sunmadı. Özellikle belediyeler, ağır borç yüküne dikkat çekerek bütçelerinin bu talepleri karşılamaya yetmeyeceğini savunuyor. Bir sonraki müzakere turu için tarih 14-16 Mart olarak belirlendi. Taraflar Potsdam'da bir araya gelecek.