Berlin’de dikkat çeken koalisyon adımı: Üç parti hükümet görüşmelerine hazırlanıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinin ardından ön görüşmeleri yürüten Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yöneticileri hükümet kurmak amacıyla doğrudan koalisyon görüşmelerine başlama yönünde anlaştı.

Berlin Eyalet Meclisinin, Sol Parti Grubu Eş Başkanı Elif Eralp, Yeşiller Grubu Eş Başkanı Werner Graf ve SPD Grubu Eş Başkanı Steffen Krach, Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Eralp, Graf ve Krach, ön görüşmelerde üzerinde mutabakat sağladıkları ve koalisyon görüşmelerinin temelini oluşturacak anlaşmayı tanıttı.

Eralp, anlaşmanın "Birlikte daha fazla, daha çok Berlin" başlığını taşıdığını belirterek, yoğun ve olumlu görüşmelerde Berlin için ortak bir vizyon oluşturduklarını söyledi.

20 Eylül'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde Sol Parti'nin başbakan adayı olan Eralp, herkesin kökeninden, dininden, kimliğinden ve gelirinden bağımsız olarak onur ve güven içinde yaşayabileceği bir Berlin istediklerini ve başkentte toplumsal birlikteliği sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kentin en önemli sosyal sorunu olan kira krizini çözmek istediklerini aktaran Eralp, 2028'de konutların kamulaştırılmasına ilişkin bir yasayı meclise sunacaklarını ve 10 binden fazla konuta sahip olan şirketlerin konutlarının kamulaştırılmasının öngörüleceğini ifade etti.

Eralp, antisemitizmle mücadele edeceklerini belirterek, "şehirdeki Yahudileri koruma sözü verdiklerini" ifade etti.

İnsanlarla birlikte Berlin'i geliştireceklerini aktaran Eralp, şimdi bu anlaşmayı ilgili parti kurullarına sunarak doğrudan koalisyon görüşmelerine başlamak için onay alacaklarını kaydetti.