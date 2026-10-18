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Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:23

Fransa’daki öğrenci eylemleri Almanya’ya taşındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 300 öğrenci, Fransa’da eğitim koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan gençlerle dayanışma amacıyla yürüdü. Gösteride eğitim kesintileri ve zorunlu askerlik protesto edilirken Filistin’e özgürlük sloganları da atıldı.

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AA
Fransa’daki öğrenci eylemleri Almanya’ya taşındı
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schöneberg semtinde bulunan Kleistpark metro istasyonunun yakınında toplanan yaklaşık 300 öğrenci, daha sonra Mitte ilçesinde bulunan Fransız Lisesine kadar yürüdü.

Fransa'da daha iyi eğitim koşulları için gösteri yapan öğrencilerle dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler ayrıca Almanya'da eğitim alanındaki kesintilere dikkati çekti ve zorunlu askerliği protesto etti.

Yoğun yağmur altında yapılan yürüyüşte "Fransa ile dayanışma", "Macron istifa", "Fransa'daki direnişi uluslararası hale getir" ve "Zorunlu askerliğe hayır" yazılı dövizler taşındı, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Fransız Lisesinin yakınında sona erdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA #ALMANYA #BERLİN #FİLİSTİN
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Fransa’daki öğrenci eylemleri Almanya’ya taşındı
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