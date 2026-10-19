Şiddetli yağış İspanya’da can aldı

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları, Valensiya ve Katalonya ile güneydeki Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlardan dolayı kırmızı alarm verildi.

Yaşamı zorlaştıran şiddetli yağışlardan dolayı Barselona'nın Cabrera de Mar ilçesinde sel sularına kapılan 1 kadın hayatını kaybetti.

Askeri Acil Durum Birimi (UME) de yerel acil durum ekiplerine destek olmak üzere Balear Adaları grubundan İbiza ve Mayorka'ya gitti.

Yerel yönetimler, hava koşulları ve sel riski nedeniyle İbiza, Formentera, Mayorka kentleri ile Valensiya ve Alicante'nin birçok belediyesinde 19 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu.

Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü Balear Adaları başta olmak üzere Katalonya ve Valensiya'da tarım alanlarının da ciddi zarar gördüğü açıklandı.