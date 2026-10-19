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Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:36

Şiddetli yağış İspanya'da can aldı

İspanya’nın doğusu ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açarken, Barselona yakınlarında sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Balear Adaları başta olmak üzere birçok bölgede kırmızı alarm verilirken, okullar tatil edildi, kara ve hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı.

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AA Avrupa
Şiddetli yağış İspanya’da can aldı
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İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları, Valensiya ve Katalonya ile güneydeki Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlardan dolayı kırmızı alarm verildi.

Yaşamı zorlaştıran şiddetli yağışlardan dolayı Barselona'nın Cabrera de Mar ilçesinde sel sularına kapılan 1 kadın hayatını kaybetti.

Askeri Acil Durum Birimi (UME) de yerel acil durum ekiplerine destek olmak üzere Balear Adaları grubundan İbiza ve Mayorka'ya gitti.

Yerel yönetimler, hava koşulları ve sel riski nedeniyle İbiza, Formentera, Mayorka kentleri ile Valensiya ve Alicante'nin birçok belediyesinde 19 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu.

Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü Balear Adaları başta olmak üzere Katalonya ve Valensiya'da tarım alanlarının da ciddi zarar gördüğü açıklandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Diğer yandan şiddetli yağış kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını da felç etti.

Çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, deniz ve demir yolu seferlerinde aksamalar yaşandığı, Balear Adaları ile Valensiya'da 30'a yakın uçuşun iptal edildiği, 16 uçak seferinin başka havalimanlarına yönlendirildiği ve çok sayıda uçuşta rötarlar olduğu bildirildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BARSELONA #İSPANYA

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Şiddetli yağış İspanya'da can aldı
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