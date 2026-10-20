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Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:24

İtalya'da tır ve kamyon şoförlerinin akaryakıt isyanı büyüyor

Artan yakıt maliyetlerine tepki gösteren şoförlerin eylemleri, İtalya’nın güneyinde ulaşımı ve mal dağıtımını aksattı. Tüketici hakları derneği Codacons, temel ihtiyaç ürünlerinde kıtlık yaşanabileceği ve fiyatların fırsatçılıkla artırılabileceği uyarısı yaptı.

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AA Avrupa
İtalya’da tır ve kamyon şoförlerinin akaryakıt isyanı büyüyor
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İtalyan ANSA ajansının haberinde, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle güneydeki Sicilya Adası'ndan başlayan kamyon ve tır şoförlerinin protestolarının güneydeki diğer bölgelere de sıçradığı belirtildi.

Şoförlerin protestolarının, Kalabriya, Basilicata, Puglia ve Campania bölgelerine kadar yayılması nedeniyle bazı noktalarda süpermarketlere mal dağıtımının yavaşladığı kaydedildi.

ŞOFÖRLER YOL VE LİMAN GİRİŞLERİNİ KAPATTI

Şoförlerin yolları protesto için kapatmasının, A1 otoyolu başta olmak üzere birçok noktada trafik sıkışıklığına yol açtığı ifade edildi.

Campania Bölgesi'ndeki Napoli ve Caserta kentlerinde de şoförler, litre başına yaklaşık 2,30 avroya ulaşan akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla bu akşam A1 otoyolunun Caserta güney çıkışını, ayrıca Santa Maria Capua Vetere çıkışını ve Napoli limanının girişini kamyon ve tırlarıyla ulaşıma kapattı.

İtalya Tüketici Hakları Derneğinden (Codacons) bugün yapılan açıklamada, ülkede çifte riskle karşı karşıya olunduğu belirtilerek, "Bir yandan, önümüzdeki saatlerde temel ihtiyaç maddelerinde özellikle de süpermarket raflarındaki gıda ürünlerinde kıtlık yaşanabilir. Diğer yandan ise tedarik zinciri boyunca haksız kazanç sağlama tehlikesi bulunuyor, bazı taraflar mevcut acil durumu fırsat bilerek perakende fiyatlarında haksız artışlara gidebilir." uyarısında bulunuldu.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İTALYA #NAPOLİ

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İtalya'da tır ve kamyon şoförlerinin akaryakıt isyanı büyüyor
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