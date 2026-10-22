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Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:42

Brüksel'de öğrenciler üniversite girişini kapattı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, üniversite kampüsünün girişini kapattı. Öğrenciler, kampüs girişine "Ordu için değil, eğitim için bütçe" yazılı pankartlar astı.

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AA
Brüksel’de öğrenciler üniversite girişini kapattı
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Öğrenciler, günün erken saatlerinde Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) Solbosch Kampüsü'nün önünde toplandı.

"ORDU İÇİN DEĞİL, EĞİTİM İÇİN BÜTÇE"

Öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, kapattıkları kampüs girişine "Ordu için değil, eğitim için bütçe" mesajı içeren pankartlar astı.

Son haftalarda Avrupa genelinde olduğu gibi Belçika'nın farklı kentlerinde de öğrenciler eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı protestolar düzenliyor.

Zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı protestolara polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediyor.

Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazıları tutuklandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BRÜKSEL #BELÇİKA #EĞİTİM #PROTESTO
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Brüksel'de öğrenciler üniversite girişini kapattı
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