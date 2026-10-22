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Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:37 Son Güncelleme: 22.10.2026 12:27

Fransa şiddetli yağışların etkisi altında: 4 ölü

Fransa'da hafta başında etkili olan şiddetli yağışlarda can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

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AA
Fransa şiddetli yağışların etkisi altında: 4 ölü
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Fransa'nın güneydoğusundaki Bouches-du-Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lançon-Provence kasabasında bir evin bodrumunda 86 ve 26 yaşlarında iki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Şiddetli yağışlarda Istres kentinde sele kapılan 75 yaşındaki bir adamın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca vilayette kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın güneydoğusundaki 7 vilayette şiddetli yağışlar maddi hasara yol açmıştı.

20 Ekim'de Bouches-du-Rhone'un Saint-Mitre-les-Remparts kasabasında arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA
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Fransa şiddetli yağışların etkisi altında: 4 ölü
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