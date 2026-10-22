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Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:19

Fransa'da hayvanlarda görülen virüs, ilk kez bir insanda tespit edildi

Fransa’da, bugüne kadar hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası doğrulandı. Hayatını kaybeden hastanın Culicoides cinsi bir sinek tarafından ısırılması sonucu enfekte olduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

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AA
Fransa’da hayvanlarda görülen virüs, ilk kez bir insanda tespit edildi
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Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ay başında Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören hastada Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiği ve Lyon'daki vakanın virüsün ilk kez bir insanda tespit edilerek kamuoyuna bildirilen olay olduğu kaydedildi.

CULİCOİDES CİNSİ BİR SİNEK TARAFINDAN ISIRILDI

Öte yandan açıklamada, virüse dair şu ana kadar bilinenler ışığında kamu sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığı aktarılırken, Shamonda nedeniyle hayatını kaybeden hastanın Culicoides cinsi bir sinek tarafından ısırılması sonucu enfekte olduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Fransa'nın doğusunda bu yaz hayvanlarda Shamonda virüsü görülmüştü.

1960'larda ilk kez Nijerya'da tespit edilen virüs daha sonra Afrika ve Japonya'daki sığırlarda tespit edilmişti. İlk kez bu yıl Avrupa kıtasında Shamonda virüsü vakaları bildirilmişti.

Daha çok sığırlarda görülen virüsün başlıca belirtileri arasında ishal, halsizlik ve ateş bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA
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Fransa'da hayvanlarda görülen virüs, ilk kez bir insanda tespit edildi
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