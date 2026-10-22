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Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:28

Fransa'daki eylemlerde 174 kişi tutuklandı

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin ülkedeki eylemlerde yağmalama olaylarına karışan 174 kişinin tutuklandığını bildirdi. Darmanin, “Bu son derece önemli bir sayı. Bunlar özellikle adli sicili temiz olan kişilerden oluşuyor” dedi.

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DHA
Fransa’daki eylemlerde 174 kişi tutuklandı
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Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Marsilya'ya yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"TUTUKLANANLAR ADLİ SİCİLİ TEMİZ OLAN KİŞİLERDEN OLUŞUYOR"

Darmanin, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişiden 917'sinin mahkemeye sevk edildiğini belirtti. 174 kişinin tutuklandığını söyleyen Darmanin, "Bu son derece önemli bir sayı. Bunlar özellikle adli sicili temiz olan kişilerden oluşuyor. Güvenlik kamerası ve sanal medyadaki görüntüler gelecek saatlerde başka kişilerin gözaltına alınmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #LİSE EYLEMLERİ
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Fransa'daki eylemlerde 174 kişi tutuklandı
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