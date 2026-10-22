Sırbistan’da seçim kampanyası yasağı bu gece başlıyor

ÖĞRENCİ LİSTESİ'NDEN MİTİNG ÖNCESİ GÖSTERİ

Geleneksel siyasi parti yapısından farklı olarak üniversite öğrencilerinin öncülüğünde kurulan ve seçime katılan Öğrenci Listesi'nin destekçileri ise Sırbistan'ın farklı kentlerinden Belgrad'a gelerek dün akşam gösteri düzenledi.

Ulusal medya, Sırbistan'ın farklı kentlerinden gelen binlerce kişinin, Öğrenci Listesi'nin bu akşamki mitingine katılacağını ifade etti.

Son yayımlanan anketlerde, Vucic'in başbakan adayı olduğu "Birleşmiş Sırbistan" ve Öğrenci Listesi'nin yüzdelerinin birbirine yakın olduğu kaydedildi.

Sırbistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçime 18 siyasi oluşumun katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör