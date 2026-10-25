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Giriş Tarihi: 25.10.2026 17:28

Sırbistan'daki genel seçimde parti temsilcileri oylarını kullandı

Sırbistan’daki erken genel seçimde 18 liste yarışırken 6,4 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. İktidarın başbakan adayı Aleksandar Vucic ile öğrencilerin desteklediği listenin adayı Ilija Srdanovic sandığa giderken, parlamentoda çoğunluğu elde etmek için 126 sandalye kazanılması gerekiyor.

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AA Avrupa
Sırbistan’daki genel seçimde parti temsilcileri oylarını kullandı
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Sırbistan'da bugün düzenlenen erken genel seçimde parti ve liste temsilcileri de oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki okulda oyunu verdi.

Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ederek, Sırbistan'ın hangi yöne gideceğinin belirleneceğini söyledi.

Seçimin sonuçlarına saygı göstereceklerini belirten Vucic, "Biz, her zaman sorumlu davranacağız, kaybedersek seçmen iradesini tanırız, kazanırsak da bunu kimse elimizden alamaz. Halkın iradesi Tanrı'nın iradesidir." diye konuştu.

Başbakan adayı Vucic, sonuçların yerel saatle 22.00 ile 23.00 arasında belli olmasını beklediğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek alıp almadığı sorulan Vucic, "Herkes kendine göre." değerlendirmesinde bulundu.

ANKETLERDEKİ FAVORİ ADAY DA OYUNU KULLANDI

Anketlerde favorilerden Öğrenci Listesi'nin ilk sırasında yer alan Ilija Srdanovic de oyunu Novi Sad kentinde kullandı.

Srdanovic, yaptığı açıklamada, seçimin barış ve demokrasi atmosferinde geçmesini temenni etti.

Seçime katılım oranının oldukça yüksek olabileceği yönünde değerlendirme yapan Srdanovic, seçmenlere oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) öncülüğündeki "Ivica Dacic-İstikrar Faktörü" adayı Dacic de oyunu başkent Belgrad'da kullandı. Dacic, Sırbistan'ın zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, seçimin huzur içinde gerçekleştirilmesini diledi.

PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK İÇİN 126 SANDALYE KRİTİK ÖNEMDE

Sırbistan'da yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme süreci, 20.00'ye kadar devam edecek.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek. Milletvekilleri, tek seçim bölgesinde kapalı liste usulüyle nispi temsil sistemine göre seçilecek. Yüzde 3'lük seçim barajı, ulusal azınlık listelerine uygulanmıyor. Parlamentoda çoğunluğu elde etmek için 126 sandalye gerekiyor.

Sırbistan'daki erken genel seçime 18 liste katılıyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SIRBİSTAN

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Sırbistan'daki genel seçimde parti temsilcileri oylarını kullandı
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