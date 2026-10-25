Sırbistan’daki genel seçimde parti temsilcileri oylarını kullandı

Sırbistan'da bugün düzenlenen erken genel seçimde parti ve liste temsilcileri de oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki okulda oyunu verdi.

Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ederek, Sırbistan'ın hangi yöne gideceğinin belirleneceğini söyledi.

Seçimin sonuçlarına saygı göstereceklerini belirten Vucic, "Biz, her zaman sorumlu davranacağız, kaybedersek seçmen iradesini tanırız, kazanırsak da bunu kimse elimizden alamaz. Halkın iradesi Tanrı'nın iradesidir." diye konuştu.

Başbakan adayı Vucic, sonuçların yerel saatle 22.00 ile 23.00 arasında belli olmasını beklediğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek alıp almadığı sorulan Vucic, "Herkes kendine göre." değerlendirmesinde bulundu.