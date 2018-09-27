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PINAR TIKIR
PINAR TIKIR
Kiracı çıkarmak pek kolay degil
27.09.2018 | Perşembe
Ev sahibi ve kiracılar, birbirlerine ne kadar muhtaç olsalar da zaman zaman düşman kesilebiliyor. Bir ev satın alırsınız ve içindeki kiracıyı çıkarmak için uğraşırsınız.
Kiracısı ile ev alan kişi bilir ki, kendi oturması gerektiği anda kiracıyı çıkarmak çok da kolay değildir. Kiracı kirayı ödemezse belirli bir süreden sonra ev sahibi kiracıyı evden çıkarma hakkına sahiptir.
Bunun için de mahkemeye başvurmalıdır.
Mahkeme süreci belirli bir zaman almaktadır. Bu sürede de kira açığı gittikçe artıp, özellikle ev sahibini zora düşürmektedir. Çünkü çoğu ev sahibi bir de ev kredisi ödemek durumundadır.
Bu yetmiyormuş gibi ev sahibi bütün masrafları ilk etapta taşımak durumundadır.
Ev sahibi mahkemeyi kazandığı takdirde kiracıdan masrafları tazminat olarak talep edebilir. Fakat karşı tarafta para olmadığı zaman o masrafları da geri almak zaman zaman mümkün olamayabilir. Ev sahibi ve kiracı ilişkisi ile alakalı Federal Yargıtay bu hafta yine bir konuyu ele aldı. Mahkeme bir kiracının evden taşınırken evi tadilat etmesi ya da boyaması (Schönheitsreparaturen) gibi işler yapması gerekip gerekmediğini ele aldı. Dava sonucunda 2015'te verilen karar teyit edildi. Buna göre; kiracı daireyi teslim alırken ev tadilata girmemiş ya da boyanmamış ise evi aldığı gibi geri verme hakkına sahiptir. Eğer kira sözleşmesinde bunun aksine başka bir anlaşma yapılmışsa, yani 'daireyi tadilatsız ve onarımsız almasına rağmen çıkarken boyanmış ve tadilatlı bir şekilde geri vermesi gerekiyor' diye bir anlaşma yapılmışsa, bu maddenin gereği yapılmak zorunda.
2015'te bu kararı Federal Yargıtay zaten vermişti.
Nasıl verirsen öyle alırsın Son görülen davada ev sahibi, son gelen kiracıdan tadilat yapmasını istedi.
Çünkü eski kiracısı evden çıkarken yeni kiracıya eşyaları bıraktı ve karşılığında evi tadilat etmesini istedi. Ev sahibi ise eski ve yeni kiracının kendi arasında yapmış olduğu bu anlaşmaya dayanarak, yeni kiracıdan da tadilat istedi. Federal Yargıtay ise anlaşmanın sadece iki kiracı arasında geçerli olduğunu ve ev sahibinin bundan bir hak talep edemeyeceğini yeniden belirtti. Bu durumda ev sahibi son kiracısına dairesini tadilat ettiremedi.
Eğer kiracıdan evi geri alırken temiz ve boyanmış bir şekilde bırakmasını istiyorsanız, ev sahibi olarak evi teslim ederken aynı şekilde vermeniz gerekiyor. Herkese anlaşabileceği, iyi ve şeker gibi ev sahipleri ve kiracılar dilerim.

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