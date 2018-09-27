PINAR TIKIR

Ev sahibi ve kiracılar, birbirlerine ne kadar muhtaç olsalar da zaman zaman düşman kesilebiliyor. Bir ev satın alırsınız ve içindeki kiracıyı çıkarmak için uğraşırsınız.
Kiracısı ile ev alan kişi bilir ki, kendi oturması gerektiği anda kiracıyı çıkarmak çok da kolay değildir. Kiracı kirayı ödemezse belirli bir süreden sonra ev sahibi kiracıyı evden çıkarma hakkına sahiptir.
Bunun için de mahkemeye başvurmalıdır.
Mahkeme süreci belirli bir zaman almaktadır. Bu sürede de kira açığı gittikçe artıp, özellikle ev sahibini zora düşürmektedir. Çünkü çoğu ev sahibi bir de ev kredisi ödemek durumundadır.
Bu yetmiyormuş gibi ev sahibi bütün masrafları ilk etapta taşımak durumundadır.
Ev sahibi mahkemeyi kazandığı takdirde kiracıdan masrafları tazminat olarak talep edebilir.
Fakat
karşı tarafta para olmadığı zaman o masrafları
da geri almak zaman zaman mümkün
olamayabilir. Ev sahibi ve kiracı ilişkisi
ile alakalı Federal Yargıtay
bu hafta
yine bir konuyu ele aldı. Mahkeme bir kiracının
evden taşınırken evi tadilat etmesi
ya da boyaması (Schönheitsreparaturen)
gibi işler yapması gerekip gerekmediğini
ele aldı. Dava sonucunda 2015'te verilen
karar teyit edildi. Buna göre; kiracı daireyi teslim alırken ev tadilata girmemiş ya da boyanmamış ise evi aldığı gibi geri verme hakkına sahiptir
. Eğer
kira sözleşmesinde bunun aksine başka bir
anlaşma yapılmışsa, yani 'daireyi tadilatsız
ve onarımsız almasına rağmen çıkarken
boyanmış ve tadilatlı bir şekilde geri vermesi
gerekiyor' diye bir anlaşma yapılmışsa,
bu maddenin gereği yapılmak zorunda.
2015'te bu kararı Federal Yargıtay zaten vermişti.
Nasıl verirsen öyle alırsın
Son görülen davada ev sahibi, son
gelen kiracıdan tadilat yapmasını istedi.
Çünkü eski kiracısı evden çıkarken yeni kiracıya eşyaları bıraktı ve karşılığında evi tadilat etmesini istedi. Ev sahibi ise eski ve yeni kiracının kendi arasında yapmış olduğu bu anlaşmaya dayanarak, yeni kiracıdan da tadilat istedi. Federal Yargıtay ise anlaşmanın sadece iki kiracı arasında geçerli olduğunu ve ev sahibinin bundan bir hak talep edemeyeceğini yeniden belirtti. Bu durumda ev sahibi son kiracısına dairesini tadilat ettiremedi.
Eğer kiracıdan evi geri alırken temiz ve boyanmış bir şekilde bırakmasını istiyorsanız, ev sahibi olarak evi teslim ederken aynı şekilde vermeniz gerekiyor. Herkese anlaşabileceği, iyi ve şeker gibi ev sahipleri ve kiracılar dilerim.