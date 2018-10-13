Yazarlar Avukat ile yapılan görüşmeye dikkat
PINAR TIKIR
PINAR TIKIR
Avukat ile yapılan görüşmeye dikkat
13.10.2018 | Cumartesi
Bilindiği gibi suç işleyen birisi susma hakkına sahiptir. Özellikle Almanya'da bu konuya çok özen gösteriliyor. En azından özen gösteriyor gibi duruyorlar. Sayısız ihlale de rastlanıyor.
Ayrıca sanığın kendi avukatı ile rahat bir şekilde konuşma hakkı da var.
Avukatı ile yapmış olduğu görüşmeler kesinlikle polis veya başkası tarafından dinlenip, edinilen bilgilerin delil olarak kullanılması söz konusu değildir. Şayet avukat ve sanık ayrı bir odada bulunuyorlarsa ve konuşmaları dışarıdan duyuluyorsa hiçbir şekilde orada edinilmiş bilgiler dosyaya aktarılamaz.
Aksi taktirde sanığın birtakım hakları ihlal edilmiş olur.
Buna rağmen avukat ile sanık aralarında konuşurken dikkatli olmalılar.
Zaman zaman sanığın bu çerçevedeki haklarının ihlali sebebiyle verilmiş bazı yüksek mahkeme kararları olabiliyor.
Son olarak Alman Federal Yargıtay'ı (Bundesgerichtshof) bu konuda yeni bir karar verdi. Size bu kararın içeriği hakkında birtakım bilgiler vermek istiyorum.
Yargıtay kararı sanık avukatı ile nöbetçi mahkemeye çıkarılmadan önce hakimin kapısının önünde otururken yaptıkları konuşma sonrası verdi. Konuşma esnasında sanık kendi aleyhine dönüştürülecek tek bir cümle kullandı.
Avukat ve sanık kendilerinin dinlenmediğini düşünerek bu konuşmayı yaptı.
Dinlenseler dahi konuşmanın aleyhlerinde kullanılamayacağından yola çıktı. Ancak o günkü konuşma ne yazık ki sanığın aleyhinde kullanıldı. Durum Federal Yargıtay tarafından da tasdik edildi.
Üçüncü kisi faktörü Avukat ve sanık arasındaki konuşmanın gizli kalması ve edinilen bilgilerin aleyhte kullanılmaması konusunda Yargıtay da hemfikir. Fakat o gün farklı bir durum olduğunu Yargıtay kararında belirtti. Hâkimin kapısının önündeki konuşmayı bekçi duydu ve bunu mahkemeye söyledi. Yargıtay, 'Sanık ve avukat kendi arasında böyle bir konuşma yapıyorsa bunun üçüncü kişiler tarafından duyulma riskinin de olduğu bilincinde olunmalıdır' diyor.
Bazen istenmeden kulak misafiri olunan konuşmadan elde edilen bilgilerin de sanığın aleyhinde kullanılması mümkündür.
Bu yüzden sanık her ortamda avukatı ile yapıcı konuşmalara dikkat etmeli.
Göründüğü gibi her yerde bir köstebek çıkabiliyor ve böyle sürpriz bir kararla edinilen aleyhte bilgiler geçerli kılınıyor. Ne yazık ki sınırlar hep değişkendir ve yeni kararlardan dolayı bazı haklar koruma gücünü kaybedebiliyor. Bu durumda hiçbir zaman dikkati elden bırakmamak gerekir ve her ortamda işi sağlama almak şarttır.
Yazdan kalma bu son günlerde herkese güneşli bir hafta sonu dilerim...

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