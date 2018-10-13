PINAR TIKIR

Bilindiği gibi suç işleyen birisi susma hakkına sahiptir. Özellikle Almanya'da bu konuya çok özen gösteriliyor. En azından özen gösteriyor gibi duruyorlar. Sayısız ihlale de rastlanıyor.
Ayrıca sanığın kendi avukatı ile rahat bir şekilde konuşma hakkı da var.
Avukatı ile yapmış olduğu görüşmeler kesinlikle polis veya başkası tarafından dinlenip, edinilen bilgilerin delil olarak kullanılması söz konusu değildir.
Şayet avukat
ve sanık ayrı
bir odada bulunuyorlarsa ve konuşmaları
dışarıdan duyuluyorsa hiçbir şekilde
orada edinilmiş bilgiler
dosyaya aktarılamaz.
Aksi taktirde sanığın birtakım hakları ihlal edilmiş olur.
Buna rağmen avukat ile sanık aralarında konuşurken dikkatli olmalılar.
Zaman zaman sanığın bu çerçevedeki haklarının ihlali sebebiyle verilmiş bazı yüksek mahkeme kararları olabiliyor.
Son olarak Alman Federal Yargıtay'ı (Bundesgerichtshof) bu konuda yeni bir karar verdi. Size bu kararın içeriği hakkında birtakım bilgiler vermek istiyorum.
Yargıtay kararı sanık avukatı ile nöbetçi mahkemeye çıkarılmadan önce hakimin kapısının önünde otururken yaptıkları konuşma sonrası verdi. Konuşma esnasında sanık kendi aleyhine dönüştürülecek tek bir cümle kullandı.
Avukat ve sanık kendilerinin dinlenmediğini düşünerek bu konuşmayı yaptı.
Dinlenseler dahi konuşmanın aleyhlerinde kullanılamayacağından yola çıktı. Ancak o günkü konuşma ne yazık ki sanığın aleyhinde kullanıldı. Durum Federal Yargıtay tarafından da tasdik edildi.
Üçüncü kisi faktörü
Avukat ve sanık arasındaki konuşmanın
gizli kalması ve edinilen bilgilerin
aleyhte kullanılmaması konusunda
Yargıtay da hemfikir. Fakat o gün farklı
bir durum olduğunu Yargıtay kararında
belirtti. Hâkimin kapısının önündeki konuşmayı bekçi duydu ve bunu mahkemeye söyledi.
Yargıtay, 'Sanık ve
avukat kendi arasında böyle bir konuşma yapıyorsa bunun üçüncü kişiler tarafından duyulma riskinin de olduğu bilincinde olunmalıdır
' diyor.
Bazen istenmeden kulak misafiri olunan konuşmadan elde edilen bilgilerin de sanığın aleyhinde kullanılması mümkündür.
Bu yüzden sanık her ortamda avukatı ile yapıcı konuşmalara dikkat etmeli.
Göründüğü gibi her yerde bir köstebek çıkabiliyor ve böyle sürpriz bir kararla edinilen aleyhte bilgiler geçerli kılınıyor.
Ne yazık ki sınırlar hep
değişkendir ve yeni kararlardan dolayı bazı
haklar koruma gücünü kaybedebiliyor. Bu
durumda hiçbir zaman dikkati elden bırakmamak
gerekir ve her ortamda işi sağlama almak şarttır.
Yazdan kalma bu son günlerde herkese güneşli bir hafta sonu dilerim...