PINAR TIKIR

Bu yazımda size gizli ses kayıtlarının delil olarak kullanıp kullanılamayacağı konusunda bilgi aktarmak istiyorum. Ne yazık ki gizli ses kayıtlarıyla alakalı pek çok yanılgı mevcut.
Çoğunlukla gizli yapılan kayıtların mahkeme huzurunda delil olarak da kullanabileceği düşünülüyor.
Örneğin birine borç
para verdiniz. Parayı verirken borç karşılığı yazılı anlaşma yapmadınız. Delil olsun diye de borç verdiğiniz kişiyi telefonla arayıp haberi olmadan telefon konuşmasını kaydettiğinizi düşünelim.
Bu telefon konuşmasında karşı taraf sizden para aldığını kabul ediyor olsun.
Siz de tüm bu konuşmayı elinizde ispat olsun diye kaydettiniz diyelim. Ne yazık ki bu gizli yapılmış ses kaydı ispat olarak kullanılamaz. Kayıt mahkeme önünde geçersizdir.
Suç işlemiş olursunuz
Bunun yanı sıra gizli
yapılan ses kayıtları suç
teşkil
eder. Yani gizlice bu
kayıtları yaptığınızda suç
işlemiş olursunuz. Kaydın
ispat olarak
geçersiz olmasının
yanı sıra
suçlu durumuna
da düşersiniz.
Ancak karşı tarafın haberi ve izni varsa durum değişir
.
Kayıt bu durumda ispat olarak kullanılabilir.
Suç da işlememiş olursunuz.
Hâkimin önüne gizli kaydı koysanız bile karar verirken söz konusu kaydı yok sayarak kararını verecektir.
Şayet başka evrak ve ispat yok ise mahkemeyi kaybetmeniz olasıdır.
Ancak belirli şartlarda ve ağır suçlarda söz konusu gizli ses kaydı istisna olarak geçerli kılınabilir.
Savcılık ve
mahkemelerin yaptığı gizli
ses kayıtları bile belirli şartlara
bağlıdır. Kanunun ağır suç olarak nitelendirdiği durumlarda ses kayıtlarına izin verilir ve ispat olarak kullanılabilir.
Herkese güzel bir hafta dilerim...