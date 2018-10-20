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PINAR TIKIR
PINAR TIKIR
Gizli ses kayıtları
20.10.2018 | Cumartesi
Bu yazımda size gizli ses kayıtlarının delil olarak kullanıp kullanılamayacağı konusunda bilgi aktarmak istiyorum. Ne yazık ki gizli ses kayıtlarıyla alakalı pek çok yanılgı mevcut.
Çoğunlukla gizli yapılan kayıtların mahkeme huzurunda delil olarak da kullanabileceği düşünülüyor.
Örneğin birine borç para verdiniz. Parayı verirken borç karşılığı yazılı anlaşma yapmadınız. Delil olsun diye de borç verdiğiniz kişiyi telefonla arayıp haberi olmadan telefon konuşmasını kaydettiğinizi düşünelim.
Bu telefon konuşmasında karşı taraf sizden para aldığını kabul ediyor olsun.
Siz de tüm bu konuşmayı elinizde ispat olsun diye kaydettiniz diyelim. Ne yazık ki bu gizli yapılmış ses kaydı ispat olarak kullanılamaz. Kayıt mahkeme önünde geçersizdir.
Suç işlemiş olursunuz Bunun yanı sıra gizli yapılan ses kayıtları suç teşkil eder. Yani gizlice bu kayıtları yaptığınızda suç işlemiş olursunuz. Kaydın ispat olarak geçersiz olmasının yanı sıra suçlu durumuna da düşersiniz.
Ancak karşı tarafın haberi ve izni varsa durum değişir.
Kayıt bu durumda ispat olarak kullanılabilir.
Suç da işlememiş olursunuz.
Hâkimin önüne gizli kaydı koysanız bile karar verirken söz konusu kaydı yok sayarak kararını verecektir.
Şayet başka evrak ve ispat yok ise mahkemeyi kaybetmeniz olasıdır.
Ancak belirli şartlarda ve ağır suçlarda söz konusu gizli ses kaydı istisna olarak geçerli kılınabilir. Savcılık ve mahkemelerin yaptığı gizli ses kayıtları bile belirli şartlara bağlıdır. Kanunun ağır suç olarak nitelendirdiği durumlarda ses kayıtlarına izin verilir ve ispat olarak kullanılabilir.
Herkese güzel bir hafta dilerim...

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