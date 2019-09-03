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Kokulu kırktasiye ürünlerine dikkat! Zehir saçıyorlar...

Giriş Tarihi: 3.9.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 10:17
Kokulu kırktasiye ürünlerine dikkat! Zehir saçıyorlar...

Okulların açılmasına az bir zaman kala yapılan alışverişlerinde farklı özelliklerdeki ürünler dikkat çekiyor. Kırtasiye alışverişinde çocuklar tercihlerini özellikle renkli ve kokulu ürünlerden yana kullanıyor. Uzmanlar ise kırtasiye alışverişinde kokulu ürünlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu...

MUTLAKA ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Okullarda öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin mutlaka görüşlerinin dikkate alınması önemli. Velilerimiz bu tür ürünleri edinmeden önce mutlaka öğretmenlerimizin sınıf içerisindeki etkinliklerine uygun olan, onlarında önerecekleri ürünlerin edinilmesi çok önemli.

Burada kastedilen marka değil, bunların edinilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. Genel olarak bilgilendirici metinlerden, Sağlık Bakanımızın uyarılarından da yararlanmak gerekiyor. Ürünlerin bir bölümü zarar verebiliyor. Bunların belirli standartlara sahip olması bir kalite güvence sistemi. Onun dışında tereddüt edilen hususlarda da mutlaka öğretmenlerimizin görüşleri alınmalı" dedi.

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Kokulu kırktasiye ürünlerine dikkat! Zehir saçıyorlar...
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