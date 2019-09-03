Kokulu kırktasiye ürünlerine dikkat! Zehir saçıyorlar...

MUTLAKA ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Okullarda öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin mutlaka görüşlerinin dikkate alınması önemli. Velilerimiz bu tür ürünleri edinmeden önce mutlaka öğretmenlerimizin sınıf içerisindeki etkinliklerine uygun olan, onlarında önerecekleri ürünlerin edinilmesi çok önemli.

Burada kastedilen marka değil, bunların edinilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. Genel olarak bilgilendirici metinlerden, Sağlık Bakanımızın uyarılarından da yararlanmak gerekiyor. Ürünlerin bir bölümü zarar verebiliyor. Bunların belirli standartlara sahip olması bir kalite güvence sistemi. Onun dışında tereddüt edilen hususlarda da mutlaka öğretmenlerimizin görüşleri alınmalı" dedi.