13 yaşında sahneye çıktı! İşte davulun Polonyalı sultanı Monika

Gözlerinden ışıl ışıl bir yaşam enerjisi fışkırıyor... Hayatta nerede durduğuna ve ne yapmak istediğine emin olan, en azından ne yapmak istemediğini iyi bilen insanlara özgü bir ışıltı bu... Heyecanlı... Mazhar Alanson'un kült şarkısındaki gibi, "Heyecanlıyım, çünkü canlıyım" diyor sanki bu bakışlar... Monika Bulanda Polonyalı bir sanatçı... Hem de komple bir sanatçı... 1983 doğumlu. 12 yıldır İstanbul'da, Beyoğlu'nda yaşıyor. Onu Türk dinleyicisi daha çok davulcu olarak tanıyor... Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Ajda Pekkan, Mustafa Sandal...

Ve daha pek çok popüler isimle sahne aldı bugüne kadar. Müthiş sahne şovları yaptı... Öyle ki konserlerde kendi hayranları oluştu. "Monika" pankartları açar oldular onun için. Bu Monika'nın kendi tabiriyle "eğlence sektörü"ndeki varoluşu... Ama bir de sıkı bir caz davulcusu. Türkiye'nin caz ortamında ne kadar müzisyen varsa hepsine çaldı, çalıyor desek abartmış sayılmayız. Ayrıca çalışmaları dünyaca ünlü galerilerde sergilenen, Türkiye'de de kişisel sergiler açmış bir ressam kendisi... Son dönemlerde yaptığı işlere bir de DJ'lerle birlikte yaptığı davul şovlarını ekledi... Müziğe 11 yaşında çok sıkı bir davul hocasından ders alarak başlıyor. Aslında bu hoca ona rol model de oluyor bir yandan. Çünkü davul hocası aynı anda bir ressam. Monika'nın müzikle birlikte resme ilgisi de o zamanlara dayanıyor.