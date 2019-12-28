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13 yaşında sahneye çıktı! İşte davulun Polonyalı sultanı

'da yaşayan Polonyalı davulcu Bulanda, 'dan 'a, Mabel Matiz'den 'a pek çok ünlü isimle çaldı... Kendisi Türk sahnesinin de aranan isimlerinden biri

GÖKSAN GÖKTAŞ Cumartesi Sabah
Giriş Tarihi: 28.12.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 08:31
13 yaşında sahneye çıktı! İşte davulun Polonyalı sultanı Monika

Gözlerinden ışıl ışıl bir yaşam enerjisi fışkırıyor... Hayatta nerede durduğuna ve ne yapmak istediğine emin olan, en azından ne yapmak istemediğini iyi bilen insanlara özgü bir ışıltı bu... Heyecanlı... Mazhar Alanson'un kült şarkısındaki gibi, "Heyecanlıyım, çünkü canlıyım" diyor sanki bu bakışlar... Bulanda Polonyalı bir sanatçı... Hem de komple bir sanatçı... 1983 doğumlu. 12 yıldır 'da, Beyoğlu'nda yaşıyor. Onu Türk dinleyicisi daha çok davulcu olarak tanıyor... , Mabel Matiz, , ...

Ve daha pek çok popüler isimle sahne aldı bugüne kadar. Müthiş sahne şovları yaptı... Öyle ki konserlerde kendi hayranları oluştu. "Monika" pankartları açar oldular onun için. Bu Monika'nın kendi tabiriyle "eğlence sektörü"ndeki varoluşu... Ama bir de sıkı bir davulcusu. Türkiye'nin caz ortamında ne kadar müzisyen varsa hepsine çaldı, çalıyor desek abartmış sayılmayız. Ayrıca çalışmaları dünyaca ünlü galerilerde sergilenen, Türkiye'de de kişisel sergiler açmış bir ressam kendisi... Son dönemlerde yaptığı işlere bir de DJ'lerle birlikte yaptığı şovlarını ekledi... Müziğe 11 yaşında çok sıkı bir davul hocasından ders alarak başlıyor. Aslında bu hoca ona rol model de oluyor bir yandan. Çünkü davul hocası aynı anda bir ressam. Monika'nın müzikle birlikte resme ilgisi de o zamanlara dayanıyor.

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13 yaşında sahneye çıktı! İşte davulun Polonyalı sultanı Monika
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