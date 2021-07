Modada golf ve tenis rüzgarı esiyor

2019 sonundan itibaren dünyayı etkisi altına alan pandemi şu yaklaşık iki yıllık süreçte modaya dair tüm algılarımızı değiştirdi. Evlerden çalıştığımız, ev dışında yaptığımız en büyük sosyal aktivitenin markete gitmek olduğu o günlerde stiline en özen gösterenlerimiz bile dolabını aynı tip eşofman takımlarla, terliklerle, spor ayakkabılarla doldurdu. Hayatımızı etkisi altına alan bu iddialı spor giyim trendi siyahlarla başladı, nötr tonlara geçti ve fosforlu renklerle de son buldu...

Bu yaz hepimiz en renkli, en iddialı, en parlak, en ışıltığı kıyafetlerin peşindeyiz... Ama bir yanımız da iki yılımızı etkisi altına alan bu spor giyim trendinin bir köşesinden tutmanın peşinde... Moda dünyası tam olarak bu arzumuzu fark etti ki spor dendiğinde her zaman en elegan iki spor dalı olan tenis ve golften ilham alarak hazırlanan koleksiyonlar hayatımıza farklı bir renk kattı...



80'LER VE 90'LAR ÖZLEMİ

Günlerimizi geçirdiğimiz o eşofman takımların genel haliyle özellikle son bir ay içinde yükselişe geçen tenis ve golf kıyafeti trendi biraz daha farklı... Bir kere çok daha rafine bir çizgiye sahipler... İkinci olarak kullanılan materyaller ipek, deri ve şık doğal kumaşlardan oluşuyor.

Yani ortada çok daha stilize ve şık siluetler için gerekli her şey mevcut.

Gucci, Isabel Marant, Ralph Lauren, Alexander Wang ise bu trendi en hızlı şekilde koleksiyonlarına ekleyen isimler...

Tenis elbiseleri, tenis etekleri, saç bantları, bileklikler, tenis ayakkabıları yani aklınıza tenisle ilgili gelebilecek her ne varsa çok popüler. Vogue Business dergisi bu trendin pandeminin doğal bir sonucu olduğu görüşünde:

"Pandemiyle birlikte doğayla, sporla daha fazla bağ kurmayı öğrendik. Belki artık bol eşofman takımlarını daha fazla görmeye niyetimiz yok ama bize o rahatlığı ve konforu sağlayacak kıyafetlerin de gönlümüzde yeri büyük. Tenis ve golf ise tüm spor dünyasının en kuralcı kıyafet kuralları olan ve her zaman sosyo- ekonomik olarak üst sınıflarla bağdaşmış iki spor dalı... İşte bu sporları yaparken giyilen kıyafetlerden esinlenerek hazırlanan tasarımlar bu yazın olmazsa olmazları arasına girdi..." New York Times gazetesi özellikle 80'lerin ve 90'lı yılların kıyafetlerinden ilham alan TikTok jenerasyonunun bu tür spor giyimi hayatımıza soktuğu görüşünde. "80 ve 90'lara ait her şey yeniden hayatımıza girdi ve popüler oldu. Şimdi sıra pileli tenis eteklerinde, şık golf kıyafetlerinde" yorumunda bulunuyor.

Durum öyle bir hal aldı ki ünlü manken Joan Smalls bir açılışa Alexander Wang imzası taşıyan bir tenis kıyafeyiyle gitmeyi tercih ediyor. Modanın kalbinin attığı Tik Tok'ta tenis eteği hashtag'i geçtiğimiz günlerde 80 milyonu görerek 2021'in en popüler ve trendi moda parçası olmuş durumda. Bella Hadid ve Kendall Jenner, tenis etekleriyle sık sık görüntüleniyor ve trend takipçilerini harekete geçirmiş durumdalar. İlk kez 1930'da ortaya çıkan şort etekler de uzun yıllar sonra hiç olmadığı kadar popüler.



EŞOFMANDAN YORULDUK!

Forbes dergisi pandemi sırasında açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilen birkaç spordan biri olan golf ve tenisin son iki yıl içinde meraklılarının arttığını belirtip moda dünyasında bu iki spora dair yükselişin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor: "Spor salonlarının kapalı olduğu, pilates stüdyolarına gidilemediği bir dönemde yürüyüş ve koşu dışında bir şeylerle ilgilenmek isteyenler yeni spor dallarına yönelmişti.

İşte tam da bu nedenle golf ve tenis sporları yükselişe geçti. Ve bir anda bu sporları yapanlar şehirde tenis ve golf kıyafetleriyle dolaşmaya başladı. Bu durum da bu kostümlerin yaygınlaşmasına neden oldu. Bir dönem pilates stüdyosuna gidilirken tayt ve kısa üst kombini nasıl popülerleştiyse şimdi de tenis ve golf kıyafetleri öyle popüler"...

Ne diyelim taytlardan ve eşofman takımlarını görmekten yorulan gözlerimiz şık tenis ve golf kıyafetleriyle bir nebze de olsa rahatlayacak.



POP STARLARIN YERİNİ DİJİTAL KAHRAMANLAR ALDI

Bir dönem markalar oyuncularla, pop starlarla anlaşmalar imzalar onların özel logolu ürünlerini satışa sunarlardı. Ancak şimdi durum değişti. Markalar ve modaevleri bilgisayar oyunlarının kahramanlarını yansıtan koleksiyonlar hazırlayarak Z jenerasyonuyla daha yakın bir ilişki duyabilecekleri görüşündeler... Washingon Post gazetesi Fransız lüks markası Louis Vuitton'un 2019 yılında League of Legends oyunu için hazırladığı koleksiyonun bir ilk olma niteliği taşıdığının altını çizip, "2019 yılından bu yana hayatımızı etkileyen pandemi Z jenerasyonunun daha da yoğun bir şekilde evde oturup bilgisayar oyunu oynamasına neden oldu. Ve ortaya pop starlar yerine bilgisayar oyun karakterlerini kendilerine ilham kaynağı olarak gören bir nesil yetişti" yorumunda bulundu. Londra Üniversitesi'nden iş psikolojisi konusundaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Dimitrios Tsivrikos, "Markalar yeni nesli kendilerine çekmek için her dönem farklı bir yöntem bulur. Bu pandemi döneminde gençlerin alışverişe yönlendirilmesi için bilgisayar oyunu karakterlerini kullanmaktan daha iyi bir yöntem olamaz" diyerek trendi analiz ediyor





HAFTANIN KONUĞU

AYŞEGÜL ULUÇ BULUT'UN TERCİHLERİ

İş insanı ve blog yazarı Ayşegül Uluç Bulut, duruşuyla sosyal medyada yer alan isimler arasından sıyrılıyor.

İşlevsel kombinler hazırlayan ve kombinleri çocuklu hayata da kolaylıkla entegre eden Buluç'la, pandemiyle değişen stilini ve bu yaz için tercih ettiği marka ve kombinleri konuştuk.

Pandemi ve anne oluşum aynı zamana denk geldiği için daha pratik ve kullanışlı parçalar tercih eder oldum, özellikle ayakkabıda. Saint Laurent terlik, Chanel klasik sandaletler ve New Balance 530 en sık kullandığım ayakkabılar oldu.

Bu sezon yeşil, özellikle zümrüt yeşilini çok sevdiğim için trend olması beni çok mutlu etti.

Bucket şapka modellerine bayılıyorum; Prada ve Zara'daki modellerin kalıpları çok başarılı. Hasır çantalar trend olsun olmasın zaten benim dolabımda her zaman yer alır; bu sezon Loewe'nin modelleri harikaydı.

Bu sezon en çok sarı, beyaz ve bej tonları kullanıyorum. Pembe de kızımla beraber gardırobumu domine etmeye başladı.

Kolsuz bir tişört/gömlek, şort etek ve düz sandalet veya terlik favori kombinim bu sezon. Pratik olması ve kombin derdi olmaması açısından bol elbiseler de yazın hem şık hem rahat.

MODA KAZANI

OTELDEN GİYİM KOLEKSİYONU

Moda markalarının ya da tasarımcılarının açtığı otellerle ilgili haberleri okumaya alışığız.

Ancak bu sefer farklı bir şey oldu ve bir otel grubu moda dünyasına el etti. The Stay otelleri dünyada giderek yükselen yalın moda akımından ilham alarak The Stay Line isimli bir marka kurdu. Marka; basit stillerle yarattığı özgünlüğü, rahatlığın konforuyla kişiye özel bir sıra dışılıkla birleştiriyor. Bu özel koleksiyona otelin internet sitesinden ve kendi içinde açtığı mini butiklerden ulaşabilirsiniz.





UYGULAMA PAZAR YERİ KURDU

Son günlerde pek çok sosyal medya influencer'ının paylaşımlarından da görüyorsunuzdur, cep telefonu uygulaması Hopi kısa süre önce kendi pazar yerini açtı. 10 milyondan fazla üyesi bulunan mobil sadakat uygulaması Hopi'nin pazar yerinin ismi de Hopishop. Hopishop, şu anda Hopi uygulamasına entegre şekilde bulunuyor. Mobil uygulamasına girip listelenmiş marka ve ürünler arasından alışveriş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz arama sekmesinden ürün veya mağaza arayabiliyor, aynı şekilde cüzdanınızda ne kadar bakiye ya da paracık olduğunu görebiliyorsunuz.





İDDİALI SPOR GİYİM

Son birkaç yıldır spor giyim markaları yükselişte. Bu markalardan biri de 2018 yılında Kübra Demir tarafından kurulan Ryder Act... Piyasaya çıktığı ilk iki yıl siyah-beyaz renklerdeki koleksiyonlarıyla dikkat çeken marka, pandeminin de etkisiyle son bir yıldır daha renkli ve canlı bir ürün çeşitliliğine sahip.

Keskin geometrik çizgilerle iddialı ve kadınsı forma sahip olan tasarımlar, yurt dışında Wolf&Badger ve Not Just Label'da satılıyor.

Marka tasarımlarını çok yakında Farfetch ve Lyst'de de modaseverlerle buluşturmaya başlayacak.