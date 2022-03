Lara Çayan-Cem Adrian iş birliği

Müzik kariyeri boyunca pek çok sanatçıyla düet yapmış olan başarılı sanatçı Cem Adrian , Sevme Beni adlı şarkıda Lara Çayan ile yan yana geliyor. Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan Sevme Beni ile Lara Çayan ve Cem Adrian, birbirilerini korumak için kavuşmayan iki kırılgan aşığın hikayesini anlatıyor. Şarkının sözleri Lara Çayan'a, müziği Lara Çayan ve Özgür Aksüyek 'e ait. Şarkının aranjesi ise Özgür Aksüyek tarafından yapıldı. Lara Çayan ve Cem Adrian'ın tarifsiz uyumu sayesinde Sevme Beni kulaklardan silinmeyecek gibi duruyor. Sanatçı Lara Çayan; şarkının hikayesini şu sözlerle anlatıyor: "Hayatta her şey şairane yaşanmıyor. Sonradan şiirleşiyorlar. Aşk da bunlardan biri. Sevme Beni böyle bir duygudan çıktı. Hem birbirlerini hem de kendilerini korumak için kavuşmayan, kırılgan aşıkların hikayesi. Şarkının yolculuğu aşk gibi, romantik başlıyor, iki taraf da kaçmaya çalışıyor ama en sonunda teslim oluyorlar. Diğer taraftan da, aşık olduğun insana Sevme Beni demek acıklı olsa da düşünmeye değer bir ikilem barındırıyor. Sevgisini bile istemediğin birine aşık olmak ama ondan yine de kopamamak... Kendimce sonuna bir sürpriz eklemek istedim çünkü hepimize umut gerek. Günler ne getirirse getirsin, uyanmak bile bir mucizeyken diğer mucizelere neden inanmayalım?"Güçlü oyunculuğunun yanı sıra başarılı bir şarkı yazarı kimliğine de sahip Goncagül Sunar , en yeni teklisi Her Neyse'yi Garaj Müzik etiketiyle perşembe günü tüm dijital platformlarda yayınladı. Söz ve müziği Goncagül Sunar'a ait aranjesi Mehmet Yaranona Korhan Koray tarafından yapılan Her Neyse'nin video klip yönetmenliğini Enes Hergüneş üstlendi. 2019 yılında yayımladığı ilk albümü En Uzak Yakın sonrası ünlü sanatçı müzik üretmeye ara vermeden devam etti. Sade gitar sound'ları ve modern seslerden oluşan Her Neyse sanatçının pandemi dönemi üretimlerinin dinleyici ile buluşan ilk ürünü. İstanbul doğumlu olan Goncagül Sunar, Şahika Tekand stüdyosunda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 1992 yılından bugüne kadar pek çok televizyon dizisinde ve filmde rol aldı ve almaya da devam ediyor. Sahnede olmayı çok sevdiği için dizilerin yanı sıra birçok tiyatro oyununda da başrol aldı. Tiyatro her zaman hayatta beslendiği kaynaklardan bir tanesi oldu. 2002'de aldığı gitarla müzik yolcuğuna başlayan Goncagül Sunar müzik tutkusuyla söz ve beste yapmaya başladı...Rap kategorisinde bir efsaneye dönüşen Sagopa Kajmer, bu gece Epifoni organizasyonunda dinleyicileri ile Volkswagen Arena'da buluşuyor. Lise eğitimine kadar Samsun'da yaşayan sanatçı, müzik hayatına yerel bir radyodaki DJ'lik görevi ile başladı. 1999 yılından itibaren profesyonel anlamda çalışmalarına başlayan ve günümüzde önemli bir yere gelen sanatçı, geniş hayran kitlesiyle yoluna devam ediyor. Sanatçının ilk parçaları da dahil birçok eseri, rap müziği takipçileri tarafından büyük beğeni kazanarak unutulmaz eserlere dönüştü. Bir Pesimistin Gözyaşları, Kalp Hastası ve geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü Tek gibi daha güncel albümleri kitlesel beğeni kazandı. 2004 yılından itibaren film müziği de yapmaya başlayan başarılı sanatçı, G.O.R.A filmin müziklerinin altına imzasını attı. Aynı sene kendine ait olan bir plak şirketi kuran sanatçı, her yıl ayrı bir yeniliğe imza atmaya devam ediyor. İşine duyduğu tutkuyla piyasaya sunduğu Sagopa Kajmer şarkıları, tarzının en iyileri arasında sayılıyor, her yaştan dinleyicinin beğenisini kazanıyor. Sanatçıyı özleyenler, bu muhteşem konseri kaçırmasın!