7/24 şehirde yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programında izleyicilerle buluşacak olan BASELECTED sergisi, daha önce BASE'in ilk beş edisyonuna katılmış Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıların güncel üretimlerinden oluşan bir seçkiyi izleyicilerle buluşturacak. Derya Yücel'in küratörlüğünde, resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi geniş bir yelpazede eserlerin bir araya geldiği sergide, 70 sanatçıya ait 100'ü aşkın eser sanatseverlerle buluşacak. Sergi eş zamanlı olarak www.base.ist adresinden de izlenebilecek.BASELECTED sergisi, Türkiye'nin yeni mezun genç sanatçı adaylarını aynı çatı altında bir araya getiren ve bugüne kadar 500'ü aşkın sanatçı adayını sanatseverlerle buluşturmuş olan BASE'in ilk beş edisyonunda yer almış sanatçıların güncel üretimlerinden bir seçki sunarken, izleyicilere sanatçıların son dönem üretimlerini izleme fırsatı veriyor. Grand Pera Cercle D'Orient Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak sergi, bu sene 53 farklı kültür sanat kurumunun da katılımıyla 84 noktada gerçekleşecek ve 4 bin 500'ün üzerinde sanatçı ile bin 500'den fazla etkinlik yapılacağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.İsveç tiyatrosunun yükselen yıldızı İran asıllı yazar Athena Farrokhzad'ın kaleme aldığı, Yeşim Özsoy'un yönettiği ve Şenay Gürler ile Özgün Çoban'ın başrollerini paylaştığı Medea'ya Göre Ahlak, Medea miti üzerinden kadın ve ahlak konularını tartışmaya açıyor. İnsanlığın en eski tartışmalarından ahlak kavramını bir karakter olarak seyirci karşısına çıkaran oyunda Ahlak karakterini Özgün Çoban oynuyor. Medea'yı ise Şenay Gürler canlandırıyor. Medea ve Ahlak arasında bazen yüksek gerilimli bazen mizah dolu gerilim, oyun boyunca enerjisi yüksek ve hararetli bir seyir oluşturuyor. Medea'ya Göre Ahlak, 4 Haziran Cumartesi 21.00'da DasDas Atölye'de ve 17 Haziran Cuma 20.30'da Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak.Bu yaz etkinliklerinden +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, 25-26 Haziran'da Parkorman'a konuk oluyor. Festivalin yeni programında son albümleri Home ile müzik listelerine en üst sıradan giren Rhye, post-punk, new-wave ve synth-pop'un kesiştiren Molchat Doma, Amsterdamlı saykedelik pop ve soul ikilisi Feng Suave ve 70'lerin saykedelik ruhunu dünyanın farklı müzikal semalarında arayan ikili Kit Sebastian yer alıyor. Festivalde ayrıca yerli müzik sahnesinin sevilen isimlerinden darkwave, synthpop grubu Jakuzi, elektroakustik üçlü Islandman, indie/psychedelic pop-rock grubu Palmiyeler ve trompet sanatçısı, şarkıcı ve söz yazarı Barış Demirel de izleyici ile buluşacak.Programı açıklandığında büyük ses getiren iki günlük müzik maratonunun yıldızları ise şöyle: Berlin minimal teknosuyla Moderat, funk'ın Paris temsilcisi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen L'Imperatrice, Cigarettes After Sex ve bizi Ortadoğu'ya doğru kolektif bir yolculuğa çıkaracak Tamino...İngiltere caz sahnesinde oldukça dikkat çeken ve öncü isimlerden olan yetenekli saksafoncu Binker Golding ile son yılların Londra'dan çıkma en yetenekli davulcularından biri olarak tarihe geçmeyi başaran Moses Boyd, yeteneklerini bir araya getirdikleri projeleri Binker & Moses ile 28 Mayıs akşamı London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festival kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde cazseverlerle buluşacak. 2014 yılında saksafoncu Binker Golding ve davulcu Moses Boyd tarafından kurulan Binker & Moses, hip-hop, funk ve avangard esintiler taşıyan, organik, türleri harmanlayan caz tarzıyla İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.